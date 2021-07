Disse Chesterfieldstolene veier 542 kilo hver

Glenn Ove Holmebakken, til venstre, og Årne Skrettingland fra Time kommune får dirigert den siste stolen på plass under stålampen på Kaizersplassen Geir Sveen

De var laget i England og fikk bare en uke på torget som for alltid skal vise at Bryne er hjemsted for et internasjonalt rockeband. Men torsdag vendte tre Chesterfielder tilbake til Kaiserzplassen - som et jærsk produkt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden