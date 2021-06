Nå kommer avslutningen på Savnet

Avslutningen på Savnet-podkasten blir tilgjengelig for Aftenbladets abonnenter fredag klokken 18. Den kommer i dobbel dose.

Produsent Rune Vandvik, til venstre, og journalistene Hans Petter Aass og Elisabeth Risa, har nå produsert de avsluttende episodene i podkastserien Savnet. Foto: Pål Christensen

Andreas Askildsen Frontsjef

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Aftenbladet har fått mange meldinger fra lyttere som har ventet på episode 7 i Savnet-serien. Da episode 6 ble publisert, tydet nemlig alt på at det ville bli sju episoder i serien. Men fredag kommer altså to ferske episoder.

– Det ble umulig å fortelle ferdig historien om Reidar og forsvinningen i løpet av de 40-50 minuttene som én podkastepisode varer. Vi satt med så mye materiale, og det skjedde ting etter at vi hadde publisert de første episodene som også måtte med. Så i stedet for sju episoder, ble det åtte. De publiserer vi samtidig. Jeg håper de som har ventet på fortsettelsen av mysteriet ikke har noe imot at avslutningen av podkastserien kommer som en dobbel dose, sier journalist Hans Petter Aass.

Det er han som har produsert Savnet-serien, sammen med Elisabeth Risa og produsent Rune Vandvik.

Parallelle undersøkelser

– Hva er grunnen til at det har tatt såpass lang tid før de to avsluttende episodene nå kommer?

– Det er det mange som har spurt om, og det er jo et godt tegn at mange venter på fortsettelsen. Svaret på hvorfor det har tatt tid, er at dette har vært en løpende prosess der vi selv ikke visste hvordan det ville ende da vi i påsken slapp de første episodene. Vi har drevet med undersøkelser parallelt med at Aftenbladets abonnenter har fått høre det vi har funnet ut. Slik får lytterne egentlig være med oss på den samme reisen som vi er på, sier Aass.

Det at arbeidet med podkasten har pågått samtidig som leserne har hørt de første episodene i serien, har medført et ekstra trykk på å bli ferdige med produksjonen.

– Men jeg håper de som venter vil bli fornøyde til tross for at de har vært nødt til å vente noen uker på de siste episodene. Jeg tror ikke det finnes mange i Norge som har gjort et så omfattende stykke gravejournalistikk i dette formatet tidligere, sier Aass.

Overraskende vending

Han vil ikke røpe for mye om hva lytterne får høre i de siste episodene, men:

– I episode 8 gjør vi en konfrontasjon som tar en vending som overrasker oss ganske så mye.

– Så til spørsmålet mange sitter med før de avsluttende episodene: Blir Reidar funnet?

– Det har vært viktig for oss at vi fikk til en god avslutning på fortellingen, slik at lytterne føler de får en belønning for at de har brukt tid på å høre på oss. Jeg kan røpe at vi ble fornøyde selv.

Les også Slik lytter du til Aftenbladets podkaster

Hør de seks første episodene i serien nedenfor:

Hør mer godt lydinnhold i Aftenblad-appen (trykk på Podkast-knappen nederst i appen). Her kan du laste ned Aftenblad-appen fra Appstore (iOS) eller Google Play (Android).

Les også Slik lytter du til Aftenbladets podkaster