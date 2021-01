Glemte å heise flagget i Stavanger sentrum

– En ren forglemmelse. Det er bare å beklage. Flaggene blir heist nå i ettermiddag, sier Leidulf Skjørestad i Stavanger kommune til Aftenbladet fredag.

Flaggene er nå heist på Bankplassen i Stavanger sentrum. Foto: Kristian Jacobsen

Elisabeth Bie Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det var en leser som stilte spørsmålet til Aftenbladet tidlig fredag ettermiddag:

– Hvorfor flagges det ikke i Stavanger når det er offentlig flaggdag?

1. januar er både ifølge almanakken og flaggdager.no en av Norges offisielle flaggdager, og naturlig nok årets første.

Tidligere har det vært brannvesenets ansvar å sørge for at flagget blir heist og firt på offentlige steder i kommunen. Dette ansvaret er overført til kommunen. Men i år la altså en leser merke til at det manglet noe rødt, hvitt og blått i toppen av rådhuset i Stavanger.

Flagget er på plass på Stavanger rådhus. Foto: Kristian Jacobsen

Leidulf Skjørestad, som er direktør for bymiljø og utvikling i Stavanger kommune, er glad for at en leser oppdaget forglemmelsen, slik at den kunne rettes opp i.

– Flagget er heist de fleste steder i Stavanger, forglemmelsen gjelder bare rådhuset og Stavanger sentrum. Nå skal brannvesenet, som fortsatt har ansvaret for selve flaggheisingen, heise flaggene på de manglende stedene så snart som mulig, sier Skjørestad.

Og klokka 13.30 vaiet flaggene i vinden også i Stavanger sentrum.