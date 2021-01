«Rygerfjell» anløper for første gang Byre, en av Ryfylkeøyene som betjenes av det nye Ryfylkesambandet. Ferja sørger for at øyfolket i Ryfylke daglig kobles til veinettet på Tau, Østhusvik, Judaberg, Fister, Nedstrand, Hebnes. Stavanger anløpes en gang i uka. Foto: Frode S. Lindboe