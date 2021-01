Utgiftene til hospits øker: – Dårlig anvendte penger

Stavanger har tredoblet utgiftene til hospits på to år. Utgiftene til midlertidig bolig øker også i Sandnes. – Dette er dårlig anvendte penger, mener Åse Odland, leder av Funkishuset. Hun møter dem som absolutt ikke vil bo på hospits.

Åse Odland, leder av Funkishuset, gir varme og et kjærkomment avbrekk til rusmisbrukere i Eidsvollsgata i Sandnes. Foto: Jon Ingemundsen

Julie Teresa Olsen Journalist

Gradestokken viser sju iskalde grader. Innenfor de rosa murveggene til Funkishuset i Sandnes er det fyr på peisen og varm pizza i ovnen.

En sliten mann kommer inn dørene med det han eier og har. Han har ingen steder å bo, vet han kan få tilbud om hospits av kommunen, men han har takket nei.

– Han vil ikke bo på hospits fordi han er redd for å havne enda dypere inn i rusen, forteller Åse Odland, leder av Funkishuset i Sandnes, et lavterskeltilbud for rusmisbrukere, finansiert med tilskudd fra seks stiftelseskommuner.

Odland forstår ham godt.

– Vi vet jo at det er et tøft miljø. De føler seg utrygge. Klærne blir stjålet fra vaskemaskinen og ofte får de ikke låst dørene inn til rommet fordi den er ødelagt, forteller Odland.

Bruker langt mer på hospits

Hun skjønner at kommunene trenger tilgang på midlertidige boliger, men skulle ønske de stilte strengere krav.

– Du kan beundre folk som orker å drive tilbud til denne gruppen, men når kommunene betaler så mye som de gjør, kunne de hatt et annet krav til standard, mener Odland.

Aftenbladet har ikke fått innsyn i hva kommunene betaler per døgn for et rom på hospits, men her er en oversikt over de totale utgiftene.

Stavanger:

Utgiftene til hospits har økt med 7 millioner kroner på to år i Stavanger. Opp fra 2,9 millioner kroner i 2018, til 5,7 mill. kr i 2019 og videre til 9,9 mill. kr i 2020.

I 2019 fikk 145 personer botilbud på hospits. I 2020 bodde 188 personer fra Stavanger på hospits.

103 personer står i dag på venteliste for å få tildelt kommunal bolig (gjelder alle målgrupper).

Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, forklarer hvorfor utgiftene øker.

– Da landet stengte ned ble mange løslatt fra fengsel før tiden, og dermed dukket det opp flere uten bolig. Vi antar at mange av dem som bor hos venner og familie måtte finne seg et annet sted da landet stengte ned. Prisene har også gått opp og boligmarkedet har blitt tøffere. Det gjør at flere blir boende lenger på hospits, sier Fosse.

– Ideelt sett burde alle fått et midlertidig botilbud i sin kommune og jeg er veldig glad for at Stavanger nå kun har avtale med midlertidige botilbud i egen kommune, sier kommunaldirektør Eli Karin Fosse i Stavanger. Foto: Kristian Jacobsen

Sandnes:

I Sandnes har tallet på utgifter til midlertidig bolig økt fra 6,9 til 11, 4 millioner kroner på to år. Dette inkluderer midlertidig bolig til alle målgrupper.

Ventelisten for boliger til vanskeligstilte har økt fra 56 i 2019 til 98 husstander i 2020 for alle målgrupper.

– Økningen i Sandnes skyldes i stor grad et økende behov for andre grupper enn rus, blant annet barnefamilier, men også her har flere rusavhengige måttet finne seg nytt bosted fordi de ikke kan bo hos venner og kjente under pandemien, forklarer kommunaldirektør Elin Selvikvåg i Sandnes.

Åse Odland tar godt imot Kenneth som er innom Funkishuset i Sandnes for å varme seg. Foto: Jon Ingemundsen

Best i egen kommune

Tilbake på Funkishuset. Det banker på døren. Nye rusmisbrukere vil inn for å varme seg. På trappen står Kenneth og hutrer. Her får han hjelp til å vaske klær, ringe Nav og varme seg litt.

– Det er alltid godt å komme til Funkishuset. Spesielt nå når det er så kaldt, sier Kenneth, som har vært fast gjest i årevis.

Funkishuset har vanligvis åpne dører tre dager i uken, men da koronaen kom, måtte også de innføre strenge restriksjoner. Nå slipper de inn fem om gangen. Det har ført til langt mindre besøk. Løsningen har blitt å drive mer oppsøkende arbeid.

Sykepleier Ragnhild Klungtveit og vernepleier Terje Bruvik fra Funkis går gatelangs for å se etter bostedsløse som trenger noen å snakke med. Foto: Jon Ingemundsen

Sykepleier Ragnhild Klungtveit og vernepleier Terje Bruvik pakker seg godt inn i varme klær, tar beina fatt og vender nesen mot Benken på Ruten. I sekken har de munnbind, Antibac, motgift, rent brukerutstyr og noen varme luer til å dele ut.

– De er glad for å se oss og de er glade for informasjon. Heldigvis har det ikke vært noen smitteutbrudd blant rusmisbrukere som vi kjenner til, sier Klungtveit.

På Benken er det stille og kaldt. Ingen fra den faste gjengen er å se. Kanskje ikke så rart når kulda biter i ansiktet.

Augustum i Bergelandsgata i Stavanger er et midlertidig botilbud for bostedsløse fra flere kommuner. Foto: Kristian Jacobsen

Debatt om bosted

Bostedsløse i Sandnes, som før overnattet på Bedriftshotellet i Langgata, skal nå bo hos Augustum i Stavanger. Årsaken er at det ikke lenger finnes et privat botilbud i Sandnes.

Det fikk Høyre og John Peter Hernes til å reagere. Han har stilt flere spørsmål ved ordningen. Blant annet om kommunikasjonen mellom kommunene og om Stavanger også kan kjøpe denne typen tjenester i Sandes.

Stavanger har brukt Bedriftshotellet i Stavanger siden 2016.

Lederen av Funkishuset, Åse Odland, er ikke i tvil om at midlertidig botilbud til rusmisbrukere bør ligge i bostedskommunen.

– De får ikke den samme tette og gode oppfølgingen når de blir sendt til andre kommuner for å få midlertidig overnatting. Vi ønsker å ha dem i Sandnes, sier Odland.

Hun stusser likevel på spørsmålene fra Hernes i Stavanger Høyre, som er skeptisk til at bostedsløse fra Sandnes skal sendes til Stavanger.

– Stavanger har ikke så mye de skulle sagt. Vi har i årevis hatt brukere både fra Stavanger og de andre nabokommunene. En stund er de her og en stund er de der, sier hun.

Sandnes satser på småhus

Sandnes var før kjent som den av storkommunene i landet med flest bostedsløse og færrest kommunale boliger, men mye har skjedd gjennom boligsosial handlingsplan de siste årene.

– Kommunen har flere konkrete planer for å øke boligmassen for de mest vanskeligstilte og øker også porteføljen for ordinære gjennomgangsboliger for vanskeligstilte, sier kommunaldirektør Elin Selvikvåg i Sandnes kommune.

I 2014 brukte kommunen 22 millioner kroner på hospits. Fjorårets utgift på 11, 4 millioner kroner er betydelig lavere enn i toppåret 2014, men har likevel steget med 4,5 millioner kroner på to år. Bilde av kommunaldirektør Elin Selvikvåg i Sandnes. Foto: Kristian Jacobsen

Ombygging av boligrigg på Soma skal stå klar i sommer og gir fem mindre leiligheter som kan leies ut til personer med utfordringer innen rus.

I økonomiplanen er det satt av penger til to nye småhus for rusmisbrukere per år.

I 2021 skal det bygges to småhus på Bogafjell. I tillegg er det planlagt fire småhus på Hommersåk (Hesthammar) med ferdigstillelse i 2022. Nye tomter som er avsatt til småhus i kommuneplan er Gramstad, Foss Eikeland, Hana, Daleveien og Gramstad, Varatun og Tronsholen.

Det er også satt av penger til andre type botilbud til rus og psykiatri.

Her er småhusene som er bygget på Bogafjell. Foto: Rune Vandvik

Ba om full gjennomgang

I juni i fjor foreslo Høyre i Sandnes at kommunestyret skulle be om en full gjennomgang av drift og måloppnåelse vedrørende leie av hospitsrom for bostedsløse. Målsettingen er å starte arbeidet med å finne ut om vi har de riktige verktøyene for å imøtekomme Norges nye narkotikapolitikk «Fra straff til helsehjelp»».

Høyre-forslaget fikk støtte fra KrF, MDG, V, SV og Rødt, samt Endre Skjørestad (Sp).

– Sandnes H mener at dette ikke bare er en utfordring som Sandnes har. Vi ønsker et tettere samarbeid med alle våre nabokommuner og er enig om at det er viktig at kommunene snakker sammen for å gjøre noe felles for å lage en bedre og mer langsiktig plan, sier Rettore.

– Vi vil gjerne ha dialog med andre kommuner om bostedsløshet og midlertidige botilbud. På tjenestenivå er det god og tett dialog når det gjelder midlertidige private løsninger, sier Selvikvåg.