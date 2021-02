Jarle Aasland Ekteparet betalte nærmere 5,5 millioner kroner for huset på Stokka. De trodde de hadde funnet den perfekte boligen til seg og sine to små barn. Da de startet oppussingen, kom sjokket.

En takstmann sa at han ikke hadde sett et større rottereir på sine 43 år i byggebransjen og at huset burde rives. En annen sa at det holdt å reparere for 87.500 kroner. Småbarnsforeldrene Sondre Solvoll Bakketun og June Haugane måtte leve i uvisse i over ett år.

Endelig hadde Sondre Solvoll Bakketun (33) og June Haugane (33) funnet et perfekt sted hvor de to barna på 5 måneder og 2 år kunne vokse opp.

Huset i Vestre Stokkavei på Stokka i Stavanger hadde stor og fin hage, lå i et rolig og etablert strøk, og med kort vei til Store Stokkavatn. Bad og kjøkken var av nyere dato.

Eneboligen var over hundre år gammel, men pen og velholdt, ifølge salgsoppgaven. Tilstandsrapporten støttet dette.

Hva kunne gå galt?

Ekteparet fikk huset for 5.450.000 kroner. Overtakelsen var 15. november 2019. Da hadde de to måneder til å male og sparkle i stue, gang og soverom. For 15. januar 2020 måtte de ut av leiligheten sin på Storhaug. Det var tid nok.

Men småbarnsfamilien flyttet aldri inn i huset på Stokka.