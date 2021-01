Ansatt på Gosen skole fikk feilaktig påvist koronasmitte: - Dette fikk store konsekvenser, både på skolen og i familien

Tirsdag ble det slått full smittealarm på Gosen skole. Onsdag kom beskjeden om at den positive koronatesten skyldes en teknisk feil.

Tirsdag fikk Siv Bente Berge, som er lærer ved Gosen skole, vite at hun hadde testet positivt. Men det stemte ikke. Foto: Pål Christensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Tirsdag hadde Siv Bente Berge lette forkjølelsessymptomer. Siden hun er lærer ved Gosen skole, og også hadde planlagt besøk hos foreldrene, valgte hun ta en koronatest. Hun tok testen om morgenen, og allerede samme kveld kom svaret:

– Jeg fikk en SMS fra Helse Norge om at jeg var smittet. Jeg logget jeg meg inn på Helse Norge sine nettsider, også der sto det at jeg hadde testet positivt, forteller Berge til Aftenbladet.

Hun kontaktet ledelsen ved skolen, som ikke hadde fått noe beskjed om at en ansatt var smittet.

Skolen kontaktet kommunens smittesporings-team, som heller ikke hadde mottatt beskjed om at hun var smittet.

Til Berge sa smittesporerne at de ville sjekke ordentlig opp i saken.

39 elever måtte ha hjemmeundervisning onsdag som følge av den feilaktig positive koronaprøven. Foto: Jarle Aasland

Full alarm på skolen

Som følge av det de antok var en positiv koronaprøve hos en ansatt, ble to ansatte ved Gosen skole satt i karantene og 39 elever bedt om å ha hjemmeundervisning onsdag.

Klokken 21.10 tirsdag kveld fikk den ansatte prøvesvaret gjennom Helse Norge. Deretter tok hun kontakt med rektor på Gosen skole.

– Vi satte i gang et svært arbeid på skolen blant smittevern og ansatte. Bare det å informere alle er en stor jobb, sier Basso.

Rektor ved Gosen skole Anne-Marthe Nygård Basso fikk en travel tirsdagskveld da de fikk beskjed om at en av deres ansatte var koronasmittet. Onsdag morgen kom kontrabeskjeden. Prøvesvaret var feil Foto: Jonas Haarr Friestad

Kontrabeskjed onsdag

Onsdag morgen kom beskjeden om at prøvesvaret likevel ikke var positivt.

Alle foresatte til elevene ha nå fått kontrabeskjed om smitte ved skolen. De to ansatte som ble satt i karantene var tilbake på skolen onsdag.

Elevene som har hatt hjemmeundervisning onsdag er tilbake på skolen torsdag.

– Da vi fikk beskjed om at prøvesvaret var feil, så var vi veldig glade for det, men det er klart at dette ikke oppleves greit, sier rektor ved Gosen skole, Anne-Marthe Basso til Aftenbladet.

Berge selv er glad for at feilen ble oppdaget raskt:

– Jeg er veldig glad for at hun på smittesporing tok det alvorlig, dette fikk store konsekvenser. Også for familien min. Blant annet måtte sønnen min, som er lærling, i karantene. Jeg skjønner at det er mennesker som jobber på laboratoriet og at ting kan gå galt, men det er viktig at vi er klar over at det også der kan skje feil, sier Siv Bente Berge.

– Skal ikke skje

Årsaken til den feilaktig positive koronaprøven skal være en teknisk feil i laboratoriets IT-system. SUS melder at feilen skyldes en omlegging av IT-systemet.

Det var kommunelege som gjorde laboratoriet oppmerksom på feilen. SUS melder at feilen skyldes en omlegging av IT-systemet.

– Vi beklager ulempen dette har medført for alle berørte. Feil i IT-systemet som dette skal ikke skje. Vi ville fanget opp feilen på laboratoriet senere på dagen fordi alle prøvesvar rutinemessig blir kontrollert etter at de er rapportert, sier avdelingsoverlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi Iren Høyland Löhr i en pressemelding fra SUS.