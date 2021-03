Stortinget vil gi grønt lys for forskuttering av E39 Hove-Osli

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) sier at partiet har bestemt seg for å støtte forslagene om forskuttering av E39 Hove-Osli som nå skal behandles i Stortinget. Terje Pedersen

Senterpartiet har bestemt seg for å støtte forslagene fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om forskuttering av ny E39 Hove-Osli. Dermed er det flertall i Stortinget for at man lokalt kan legge penger på bordet for å starte byggingen.

