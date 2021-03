Oppfordrer bedrifter i Rogaland til å søke om millionstøtte

Store forsknings- og innovasjonsprosjekter med et grønt og bærekraftig formål kan få over 50 millioner kroner i støtte.

Næringsminister Iselin Nybø (V).

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Vi er på jakt etter prosjektene som kan gi oss de nye grønne arbeidsplassene, og som kan ta Norge videre inn i det grønne skiftet. Disse prosjektene kan like gjerne komme fra Rogaland som fra andre steder i landet, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Hun oppfordrer bedrifter og forskningsinstitutter i Rogaland til å samarbeide om søknader.

Totalt lyses det ut 980 millioner i denne runden.

Disse kan søke

I regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling ble det foreslått 1 milliard kroner over tre år til en ny Grønn plattform.

Alle grønne prosjekter fra forskning til markedsklare løsninger kan søke om støtte under Grønn Plattform. De kan for eksempel dreie seg om sirkulær økonomi, hydrogen- og batteriteknologi og havvind, annen fornybar energi, bioøkonomi, omstilling i leverandørindustrien, samt marin sektor, fór og nye arter.

Fakta Grønn plattform I regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling ble det foreslått 1 milliard kroner fordelt over tre år til en ny Grønn plattform.

Målet med Grønn plattform er å legge til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv.

Alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva samarbeider om ordningen, og har valgt ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene som får støtte.

Det er ikke nødvendig å ha fått støtte til forprosjekt for å søke på hovedutlysningen. Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet Les mer

Næringsliv og forskningsinstitutter oppfordres til å gå sammen om søknadene som kan utløse støtte på over 50 millioner kroner.

– Vi må bruke krisen vi er i som en mulighet til omstilling. Vi tror at innovasjon og ny teknologi vil bidra til å omstille oss til en grønn framtid, for vårt mål er å kutte utslipp samtidig som vi legger til rette for grønn vekst. Derfor er Grønn plattform en viktig satsing for regjeringen, sier Nybø.