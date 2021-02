Vold og slåssing i natt: Slått og sparket på Byterminalen

Politiet fikk flere meldinger om vold og slåssing natt til søndag. En mann måtte hentes av ambulanse etter å ha blitt slått og sparket på Byterminalen.

Foto: Heiko Junge / NTB

Christine Andersen Johnsen Journalist

Publisert: Nå nettopp

Lørdag kveld og natt til søndag fikk politiet inn meldinger om flere volds- og slåsshendelser i Sandnes og Stavanger.

Klokken 23.10 fikk politiet en melding om voldshendelse på Ruten i Sandnes. En patrulje ble sendt til stedet og fikk kontakt med vedkommende som hadde blitt slått.

Mistenkte, som er ukjent for politiet, var ikke på stedet. Årsaken til hendelsen er ukjent. Fornærmede trengte ikke legetilsyn og patruljen oppretter sak.

Slåsskamp på Byterminalen

Klokken 23.40 kom en melding om slåsskamp ved Byterminalen i Stavanger.

En person skal ha fått bank av flere ukjente personer. Patruljer ble sendt til stedet og kom i kontakt med fornærmede. Han trengte legetilsyn og ble hentet av ambulanse. Skadeomfanget er ukjent, men han skal ha blitt både slått og sparket.

Patruljene lette etter gjerningspersonene, uten resultat. Det opprettes sak på forholdet.

Taxisjåfør utsatt for vold

Klokken 02.20 kom det melding om at en taxisjåfør har blitt utsatt for vold fra to passasjerer. Hendelsen skal ha skjedd i Stavanger. En mann i 20-årene ble besluttet pågrepet og satt i arrest.

Klokken 04.17 stanset en politipatrulje en bil som vinglet på Bryne. Føreren, en mann i begynnelsen av 40-årene, ble fremstilt for lege. Sak opprettes.

Prøvde å ringe bilberger - ble fersket for ruskjøring

Klokken 04 ringte en mann fra Fister og sa at han hadde problemer med bilen og at han trengte bilberging.

Det fremsto som om han trodde han ringte bilberger og ikke politiet, ifølge operasjonslederen. Mannen hørtes beruset ut og en patrulje ble sendt. Patruljen påtraff mannen i en garasje i nærheten av bilen sin.

Mannen, som er i midten av 30-årene, fremsto uskadd. Han satt og drakk alkohol i garasjen han ble funnet i. Han ble fremstilt for blodprøvetaking og blir anmeldt for å ha kjørt bil i beruset tilstand.