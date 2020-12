Fellesfyrverkeri seks steder i Stavanger

For å unngå at folk samler seg i Stavanger sentrum nyttårsaften, har Stavanger kommune avlyst fellesfyrverkeriet i Vågen. Men i utenfor sentrum skal det smelle, sprake og glitre.

Det blir fellesfyrverkeri fra Vålandstårnet denne nyttårsaften også. Foto: Anders Minge

Elisabeth Bie Journalist

– Se fyrverkeriet hjemmefra. Fra vinduet, terrassen, hagen eller fortauet utenfor der du feirer nyttår, sier seksjonssjef Bente Marie Johansen i Bymiljø og utbygging i Stavanger kommune i en pressemelding.

For selv om fellesfyrverkeriet på nyttårsaften går som planlagt i bydelene, understreker hun at folk ikke må samles rundt oppskytingsstedene, og at alle må holde avstand til dem man ikke bor sammen med.

Hun er tydelig på at kommunen ikke ønsker ansamlinger av folk på nyttårsaften.

– Innbyggerne våre har vært flinke til å følge anbefalinger, råd og regler siden mars, og vi tror at de kommer til å følge disse instruksjonene også, sier Johansen.

Her blir det oppskyting av fellesfyrverkeri

Madlatua

Kiwi-banen på Hundvåg

Varden

Byhaugen

Vålandstårnet

Jåttåvågen

Trehusbyen er særlig forbudt

Det er forbudt med fyrverkeri i tettbebyggelse, altså vanlige by- og boligområder. Også i tørr natur, fra kunstgressbaner, i småbåthavner og andre brannfarlige steder er oppskyting av raketter forbudt.

Stavanger kommune understreker spesielt forbudet mot all bruk av fyrverkeri i hele trehusbyen. Det omfatter sentrum og bydeler nær sentrum, et område med i alt 8000 bygninger.