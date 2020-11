Friluftsrådet tok bilder for å vise at arkitektenes signalbygg kan bli tatt av havet

Jæren friluftsråd viser til havet sjøl, og er på bølgelengde med Fylkesmannen i Rogaland som av andre grunner vil stoppe dette spesielle serviceanlegget ved Brusanden.

Slik vil Nasjonale turistveger plassere sitt nye signalbygg på det sentrale turpunktet der Fuglestadelva møter den flotte Brusanden. Bygget, formet som en kløver i betong, er her plassert på en dag med lav sjø. Foto: Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Slik var det på nøyaktig samme sted for en måned siden. Med høy sjø. Turbrua over elva skimtes bare så vidt i starten, helt til venstre. Ellers ligger brua under vann. Hadde signalbygget stått på den foreslåtte plassen til høyre på bildet, ville sjøen nådd omtrent en meter opp på veggene, antar Jæren friluftsråd. Foto: Jæren friluftsråd

Det skulle bli et signalprosjekt i regi av Nasjonale turistveger. Er formet som en kløver i lys betong, har åpent rom i midten og er plassert som en skulptur, der den flotte stranda på Brusand møter utløpet av Fuglestadelva.

- Dette er en lite heldig plassering, mener Øystein Dahle, daglig leder i Jæren friluftsråd.

Lokale advarte mot havet

Dette ble også påpekt på en befaring. Der deltok både representanter fra Fylkesmannen, kommunen, det valgte arkitektkontoret Ghilardi+Hellsten Arkitekter og Nasjonale turistveger.

– Jeg følte vi var samstemte om at plasseringen ikke var fornuftig i forhold til vær og vind, fortsetter friluftsrådets styreleder, Svein Høyland. Han er også varaordfører i Hå, bor på Brusand og er fast bruker av området året rundt.

Fakta Nasjonale turistveger Hva: 18 turistveier i Norge er nøye utvalgt for å vise det beste av landet. To av dem er i Rogaland; i Ryfylke, fra Oanes til Røldal og på Jæren, fra Ogna til Bore. Hvem: Statens vegvesen sørger for at strekningene blir utstyrt spektakulære utsiktspunkter, servicebygg, parkeringsplasser, møbler, stier og kunst. Milliardløft: Rundt 3,5 milliarder kroner skal brukes på prosjektet innen 2023. 80 millioner er satt av til prosjekter på Jæren. Hå: Først sa Hå-politikerne rungende nei til Hårr som et nytt nasjonalt utsiktspunkt med steiner på stylter. Nå stoppes også serviceanlegget ved Brusanden. Les mer

Frykten lokalt var at Nasjonale turistvegers anlegg ville bli tatt av sjøen. Dette ble det advart mot. Men så kom prosjektet tilbake, med bygg plassert på samme sted.

– For en måned siden måtte jeg bare ta bilder. Hadde toalettet stått der det er tegnet inn, ville sjøen gått rundt en meter opp på veggene. Vi jobber iherdig for å oppgradere anleggene våre langs Jærstrendene, men vi kan ikke drifte oversvømte toaletter, forklarer Øystein Dahle.

Denne dagen er det ikke mulig å gå fra den nye parkeringsplassen og over brua som går til sandstranda på Brusand. Foto: Jæren friluftsråd

Slik er samme område, sett fra den andre siden. Lokalt mener man anlegget kan flyttes lenger vekk fra stranda. Foto: Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Skulle lages som do mot sjø

Nasjonale turistveger var klar over at anlegget deres kunne bli satt under vann.

- Ja, det ble vi tidlig gjort oppmerksom på. Vi tenkte at vi her kunne bygge et anlegg som tålte sjø, at gulvet for eksempel ble bygget som en rist og at det ble utstyrt med andre tekniske løsninger som tok høyde for sjø. Hvordan dette skulle gjøres, har vi ikke konkludert med. Nå ville vi først avklare plasseringen, sier Fredrik Fløgstad, strekningsansvarlig i Nasjonale turistveger.

Han gjentar at det ikke bare er å flytte kløverskulpturen. Den må ha luft rundt seg, men de skal nå ta en ny runde om hele prosjektet med Hå.

-Om vårt forslag ikke viser seg å være mulig, og en endret plassering er best, vil vi selvsagt komme tilbake med nye skisser for det stedet, sier Fredrik Fløgstad.

Tar en ny runde

Kommunen sa tidligere nei til den foreslåtte rasteplassen med steiner på stylter på Hårr, et arbeid som skulle vært i gang. Ordfører Jonas Skrettingland (Krf) var i sist uke overbevist om at Brusand-prosjektet ikke vil få samme skjebne. Det tror også varaordføreren.

– Stranda brukes mer og mer hele året. Vi trenger et serviceanlegg, og det må være mulig å finne en ny plass på veien opp fra stranda, sier Svein Høyland.

Det var i sist uke det ble kjent at Fylkesmannen vendte tommelen rett ned for det nye prosjektet på Brusand.– Den foreslått plasseringen kommer i konflikt både med verneformålet og verneforskriftene for Jærstrendene, het det i avslaget til Nasjonale turistveger.

Fylkesmannen påpekte at formålet med vernet er å ta vare på et egenartet natur- og kulturlandskap, og at alle inngrep og tiltak som vesentlig kan endre eller innvirke på landskapet sin art eller karakter er forbudt. Det gjelder blant annet for oppføring av bygninger, tilbygg, og andre anlegg og faste innretninger.

Men Fylkesmannen er positiv til å gå i dialog om en annen plassering.