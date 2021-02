100-ugå starter mandag: Nå er det take away som gjelder

Kristina Zukauskaite (t.v.) og Lene Larsen i full sving på kjøkkenet hos Delikatessen by Foodfighters i februar i fjor. Mandag blir det trolig full fres igjen. Jon Ingemundsen

Mandag starter 100-ugå i Sandnes. 21 spisesteder er klar for å levere take away til 100 kroner. For 50 kroner ekstra får du rettene levert på døra.

