Disse elektriske syklene sørget for gjev bransjepris

Kolumbus er vinner av Kollektivprisen 2020.

De elektriske bysyklene til Kolumbus har vært en suksess. Foto: Tommy Ellingsen

Olav Rege Olsen Journalist

– Dette er en anerkjennelse for at tingene vi har gjort de siste årene, er det rette for kundene våre, sier en begeistret Odd Aksland, administrerende direktør i Kolumbus.

Han er høyt oppe etter at det fylkeskommunale mobilitetsselskapet torsdag gikk av med seieren av Kollektivprisen 2020.

Kolumbus ble stemt frem som vinner av prisen for deres helhetlige mobilitetstilbud, og spesielt for deres innføring av bysykler i tilbudet.

– De elektriske bysyklene er nok det som har vært mest avgjørende for at vi vant. Folk i Rogaland har tatt dem veldig godt imot, og når vi får en pris som denne, ligger det naturligvis en forventning om at vi skal vedlikeholde og videreutvikle dette tilbudet, sier Aksland.

Kollektivprisen er kollektivbransjens årlige pris for tiltak innen mobilitet og kollektivtrafikk i Norge som bidrar til å forenkle folks liv.

Årets utgave hadde 620 deltakere fra hele bransjen og for første gang var den en ren publikumspris.

Odd Aksland, administrerende direktør i Kolumbus. Foto: Jon Ingemundsen

– Henger veldig høyt

Blant seks kandidater fra ulike deler av Norge stakk Kolumbus av med seieren. Det er første gang et selskap fra Rogaland går helt til topps i kåringen som så dagens lys i 2010.

I tillegg til bysyklene trekkes den helhetlige tilnærmingen til mobilitet som tjeneste frem som avgjørende for at Kolumbus vant prisen.

– For oss i bransjen er dette en pris som henger veldig høyt. Dette er et bevis på at vi er med på å løse problematikkene rundt stortransport for innbyggerne i Rogaland, sier Aksland.

Bedriftstilbudet HjemJobbHjem, bestillingstjenesten HentMeg og selvkjørende buss vies også oppmerksomhet i begrunnelse for prisen.

Det samme gjør samarbeidet Kolumbus har med andre kommuner, offentlige instanser og mobilitetsselskaper i og utenfor Rogaland.

– Vi har gjort veldig mye for å omstille oss til å bli et mobilitetsselskap. Vi lager løsninger som er gode for kundene våre. Det er hovedårsaken til at vi vant, men så må vi heller ikke glemme den gode delingskulturen vi har med andre kollektivselskaper, sier Aksland.