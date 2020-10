– Det letteste jeg har gjort er å si at jeg skal ta vare på deg, pappa, sier Marte Bjerga Frafjord (20). Hun har flyttet hjem for å pleie faren Arvid Frafjord (66) som lider av ALS. Datteren tar seg av stell av faren, husarbeid og gårdsarbeid.

Arvid Frafjord (66) får ikke personlig assistent. Nå har datteren (20) flyttet hjem for å pleie faren

Stavanger kommune mener ALS-syke Arvid Eldar Frafjord (66) må flytte på sykehjem. Selv vil han bo hjemme på Halsnøy. Der kan ikke kommunen tilby ham den hjelpen de mener han trenger. Nå har datteren på 20 år flyttet hjem for å pleie faren.

Det er fortsatt såpass varme i oktobersola at det går an å sitte ute på terrassen i en åpen fleecejakke. Såpass stille at kvitringen fra fuglene som ikke har dratt sørover høres godt. Sauene overdøver dem. De er lange i pelsen og flokker seg på en liten mark bak hagegjerdet. Akkurat så nær at Arvid kan se dem når han sitter på terrassen i rullestolen. Derfra ser han også en del av markene han eier, redskapshuset han har bygget selv, han ser fjorden, Randøy og Ombo.

Det er her han vil sitte, og det er disse lydene han vil høre.

– Hvis han hadde bodd på fastlandet, hadde det vært mulig med en kombinasjon av BPA og hjemmesykepleie. Vi klarer ikke å gi ham forsvarlig helsehjelp når han bor der han bor, fordi han har behov for avansert sykepleiefaglig kompetanse hele døgnet, sier helse- og omsorgssjef Elise Vigeland ved Byfjord helse- og velferdskontor.