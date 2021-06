– Jeg prøver å gjøre det jeg kan for at denne saken ikke går under radaren til folk, forklarer Knut Hatteland. Han driver elektrisk firma og er enig med Klepp energi og Norconsult som begge har regnet hjem at kabel blir billigere enn luftspenn. Lyse er uenig. Men Hatteland mener prisforskjellen uansett er så liten at saken må kunne løses før området bak ham får opp til 27 meter høye master. Geir Sveen