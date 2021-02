Politidirektøren: Alvorlig med så mange politioppdrag mot barn

Politidirektør Benedicte Bjørland sier oppdrag mot barn er «noe av det vanskeligste» politiet jobber med.– Det er dilemmafullt å håndtere barn. Særlig vanskelig er det å håndtere barn under barnevernets omsorg. De kan være i en ekstra sårbar situasjon. De kan være sterkt traumatiserte, psykisk syke, ruspåvirket og faktisk også farlige. Siv Dolmen

– Dette ser vi alvorlig på, sier politidirektør Benedicte Bjørnland om Aftenbladets avsløring av at politiet på ett år utførte 2800 oppdrag for barnevernet. Men hun har ingen planer om at Politidirektoratet selv skal lage en årlig statistikk.

