Aftenbladets fotograf fikk fotopris

Aftenbladets fotografer og journalister sanket inn to av tre priser da Stavanger journalistlag delte ut de lokale presseprisene for 2020.

Aftenbladets fotograf Jon Ingemundsen tok dette bildet av «Norwegian-kirkegården» på Sola fra et helikopter 23. mars 2020. Fredag vant det pris. I tillegg til fotoprisen vant Aftenbladets 17. mai-reportasje prisen for årets reportasje. Foto: Jon Ingemundsen

– Det var jo en fantastisk situasjon, å stå der oppe i helikopteret og se ned på flyene, sa Jon Ingemundsen da han mottok fotoprisen fredag ettermiddag.

Bildet er tatt ut av døra på et helikopter fra nærmere 5000 fots høyde og viser 26 parkerte Norwegian-fly på Sola.

– Jeg leverte bildet en time før deadline, og visste at det sto to blanke avissider og ventet på meg. Det var det som gikk i hodet mitt mens jeg var der oppe. Men da jeg hadde tatt bildet, tenkte jeg at dette passer godt inn i formatet, sier han.

– Dette bildet viser helt konkret hvordan epidemien har stoppet flytrafikken. Samtidig evner det å minne oss om vår altomfattende og verdensomspennende denne situasjonen er, sier juryleder Finn Våga om bildet.

Våga er feature- og fotosjef i Stavanger Aftenblad.

– Det er noe med måten flyene står på, man kan nesten se på de at de ikke står frivillig i denne køen. De står der bare helt stille, sier han videre.

Juryen mener det er et symboltungt bilde, som minner om hvordan jorden en gang var «vår lekeplass».

– Og der i hjørnet er bondegård, med blomstrende jorder. På sitt finurlige vis går jo livet videre likevel, og heldigvis, sier Våga.

Marie Von Krogh var nominert for et fotografi i reportasjen «Sildakongen» i Klassekampen. Aftenbladets Anders Minge var også nominert for ett av sine bilder i reportasjen «Men 17. mai er likevel 17. mai».

Aftenbladets 17. mai-reportasje vant pris

Reportasjen om 17. mai er laget av journalist Jan Zahl og fotograf Anders Minge. Den var også nominert til reportasjeprisen – og der tok den seieren.

– Bildene, sammen med teksten, gjorde denne reportasjen fullkommen. Så gratulerer til Anders Minge og Jan Zahl i Aftenbladet, sa juryleder Siri Wichne Pedersen.

Pedersen er universitetslektor ved institutt for medie- og samfunnsfag på Universitetet i Stavanger.

Les reportasjen her:

Dette bildet, fotografert av Aftenbladets fotograf Anders Minge, var også nominert til fotoprisen. Det nådde ikke helt opp, men reportasjen vant pris. Foto: Anders Minge

– Det var himla stas, jeg har aldri vunnet noe sånt før, sier Zahl. Han forteller at utgangspunktet for reportasjen var at 17. mai 2020 kom til å bli en helt spesiell dag.

– Derfor var det veldig viktig å dokumentere, og dokumentere den faktiske stemningen på 17. mai. Vi ville ikke jage etter en «vanlig» 17. mai-feiring, men dokumentere det som var annerledes, sier han.

De andre nominerte var Rolv Christian Topdahl, for reportasjen «Den gigantiske norske klimaløsningen» i NRK. Aftenbladets Ola Fintland og Kristian Jakobsen var nominert for sin reportasje om Re-Naa.

Nominert til årets nyhetssak

Prisen for årets nyhetssak gikk til Equinor-skandalen i USA av Morten Ånestad, Lars Backe Madsen, Marie Melgård og Terje Erikstad i Dagens Næringsliv.

Nominert i denne kategorien var også Aftenbladets Jone Østebø for «Sirdal-saken», samt Stig Nilsen og Kjetil Flyginds nyhetssaker om Bjarne Berntsens Viking-exit.

Siddis-prisen til Bent Høie

I tillegg til de tre presseprisene, deler Stavanger Journalistlag hvert år ut «Siddisprisen». Den skal gå til en person som på en særskilt måte har bidratt til å skape en åpenhet.

Den gikk i år til helseminister Bent Høie for hans innsats under koronapandemien.