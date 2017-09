Les sønnens siste hilsen

Dette skrev sønnen, Aksel Fugelli, på Facebook onsdag ettermiddag:

«Far døde tidlig i dag morges, 13.09. 2017, på landstedet på Jæren, med alle i den nærmeste familien rundt seg. Han har hatt det fint, med hverdager som gikk opp i pluss, helt fram til for tre dager siden, da han brått ble verre. Den aller siste fasen varte ikke så lenge, og det var noe han håpet på. I går kveld sto en kraftig skinnende regnbue over Jæren, regnbuens ende gikk ned midt i Orrevannet. Vi plukket årets siste blåklokker og tok med inn til nattbordet. Store flokker med svaler og stær kretset rundt hytta. Jeg tok et par kast med fluestanga i Orre-elva, rett utenfor hytta, og fikk opp en laks, for første gang på fem år, det pleier ikke gå laks i denne elva. Jeg tok laksen inn på rommet hans og spurte om han var sulten, selv om han hadde sluttet å spise, da smilte han. I går kveld fikk barnebarna hver sin alenestund med far, for vi visste at denne natten kunne bli den siste, og vi voksne satt med han gjennom natten.»

Kreftforeningen takker Fugelli

Per Fugelli var en av våre viktigste samfunnsdebattanter, og hans stemme har bidratt til viktige endringer i samfunnet, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, i en pressemelding onsdag.

- Det er med stor sorg at jeg har mottatt meldingen om at Per Fugelli er død. Per var en venn, så dette er vondt både på et personlig plan, men også svært trist for den viktige rollen han har hatt i samfunnsdebatten, sier Ryel.

Ryel viser til at Fugelli har gjort mye for at det i dag er mindre tabu å snakke om døden.

- Han delte ofte sine mange tanker om døden, og lærte oss reflektere over egen dødelighet. Per har bidratt til bedre samtaler og et mer presist språk om døden og nådde frem til folk. Det har bygget ned tabuer, sier Ryel.

Han deltok blant annet på flere av Kreftforeningens folkemøter med engasjerte og innsiktsfulle tanker - om samfunnets til tider overtro på medisinen, og vårt syn på døden nærmest som en krenkelse, som et avvik.

- Han gikk rett på sak, kalte en spade for en spade. Det vet jeg betydde mye for mange. Vel så viktig som døden var det for Per å bevare verdigheten i livet – når det gikk mot slutten. Takk for alt du har betydd for kreftsaken, Per sier Ryel.

Solberg minnes Per Fugelli

Statsminister Erna Solberg (H) mottok budskapet om Per Fugellis bortgang med sorg.

– Per Fugelli var en viktig stemme, først som lege og siden som pasient. Med varme, kunnskap og spissformulert engasjement har han alltid stått på pasientenes side og fått til endringer i helsevesenet, skriver Solberg i en uttalelse.

Hun minnes Fugelli som en lege som har sørget for at pasientene har fått mer makt.

– Det er en innsats som vi alle er takknemlige for, skriver hun.

– Som pasient og døende var han åpen og delte sine refleksjoner om det, men typisk nok sa han at mottoet hans snarere var: «Livet, skal vi danse?», skriver Solberg, som sender de varmeste tanker til Fugellis familie og venner.