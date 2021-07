Helgens sydenvær kan spoleres av grå skyer

Værmeldinger for regionen har båret bud om strålende sydenvær. Fredag våknet deler av fylket opp til lavt skydekke. Dette kan spolere sommerværet for kyststrøkene.

I Stavanger og Sandnes ble vi forespeilet sydenvær i helgen. Morgentimenes lave skydekke kan spolere gleden. Foto: Carina Johansen

Jonas Vikingstad Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det blir enten eller.

Det sier meteorolog ved Meteorologisk institutt Lars Andreas Selberg til Aftenbladet fredag. Han sikter til godværet som er meldt til helgen.

– I store deler av fylket våknet de i dag til strålende sol, og dette vil sannsynligvis vedvare over helgen, sier han.

I kyststrøkene fra Stavanger-regionen og opp mot Haugesund våknet man til lavt skydekke, fortsetter han.

Det er dette skydekket som kan stikke kjepper i hjulene for folket på Nord-Jæren.

– Forhåpentligvis klarer det opp i løpet av dagen. Det ser også ut til å kunne gjøre det. Men det er veldig vanskelig å forutse denne typen skyer. Blir den værende utover dagen er sjansen stor for at den blir værende også lørdag, melder Selberg.

Innover i fylket kan man derimot belage seg på en helg i sommervarmens tegn.

Det er heller ingen vind som setter skyene i bevegelse.

Om sommerværet skal nytes til det fulle er man avhengig av en solrik og varm fredag og lørdag. For på søndag skal det snu.

– På søndag kommer det inn et lavtrykk fra havet. Dette fører til mer skyer og vind fra sørøst med sjanse for kuling på utsatte plasser. På kvelden kan det komme regn og regnbyger, med mulighet for torden sør i fylket, sier han.

Uken som kommer ser nokså ustabil ut. Sannsynligheten for sommersol er lav, så bruk helgen godt. Om du kan.

Slik er været meldt til helgen:

Stavanger: Strålende sol både fredag og lørdag med makstemperatur på rundt 22 grader. Varmere på søndag (25 grader), men skyer og mer vind.

Jørpeland: Nydelig sommervær både lørdag og søndag med makstemperatur på 23 grader. Også her blir det varmere på søndag (27 grader), men mer skyet enn dagene før.

Bryne: Også på Jæren meldes det om flott sommervær med temperaturer på 20 grader. Men også Jærbuen må belage seg på en mer overskyet søndag.

Sand: I Ryfylke er det varmt. Fredag meldes det om 24 grader og sommersol. Flott blir det også på lørdag. Søndagen vil starte penere i Nordfylket, men også her når skyene frem i løpet av ettermiddagen.