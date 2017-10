Foreldre med elever på Nylund skole må krysse av for hvilke sanger barna deres kan være med å synge på juleavslutningen

På Nylund skole i Stavanger må foreldre ikke bare krysse av for om ungene deres kan være med på årets julegudstjeneste like før jul, men også bestemme hvilke julesanger, både med og uten religiøst innhold, de vil at barna skal være med å synge.