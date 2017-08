Stavanger er siste havn før USA

Hun har trolig med et par tusen passasjerer og drøyt 700 mannskapsmedlemmer.

"Vision of the Seas" skal senere i høst og i vinter seile en serie cruise fra Galveston i Texas til Mexico. Neste sommer står Middelhavet for tur.

"Vision of the Seas" velger en nordlig rute over Atlanteren. Fra Stavanger skal hun til New York via Skottland, Island og St. Johns på New Foundland. "Vision of the Seas" ble bygget i Frankrike i 1998 for Royal Caribbean Cruise Line. Hun er på 78.500 brt og er 278 m lang. Fredag kommer hun fra København, Skagen og Kristiansand i sjutiden og seiler videre til Invergordon i Skottland ti timer senere.

Lørdag blir uten cruiseanløp. Søndag kommer to store skip. Det ene kommer via mellomsteder fra New York og skal også tilbake dit etter Stavangerbesøket.