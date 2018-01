Her kan foreldre få hjelp på timen

– Du trenger ingen avtale på forhånd. Det er lov å bare stikke innom. Foreldre trenger ingen utredning eller henvisning, sier barnevernssjef Silje Nygård, som også blir den øverste lederen for ressurssenteret i Strandgata.

Alle tjeneste som tilbyr hjelp utover ordinært tjenestetilbud til barn og familier er nå samlet på samme adresse i Strandgata 147.

Hun nevner noen aktuelle problemstillinger.

– Har barnet ditt søvnvansker, problemer med å få i seg nok mat, eller du har problemer med å sette grenser? Da er dette et godt tilbud for deg, forklarer Nygaard.

Familieteamet (tidligere Ressurshelsestasjonen): Familieteamet jobber med enkeltpersoner, familier eller grupper, hvor hensikten er å styrke psykisk helse og forebygge psykososiale vansker.

Familieteamet jobber med enkeltpersoner, familier eller grupper, hvor hensikten er å styrke psykisk helse og forebygge psykososiale vansker. Psykisk helseteam for barn og unge (tidligere Ressursteam): Familier der barnet/den unge har en psykiatrisk diagnose fra spesialisthelsetjenesten og vansker med å fungere tilfredsstillende i hverdagen. Foreldre må være motivert for veiledning slik at de kan støtte og utfordre barnet på en konstruktiv og omsorgsfull måte.

Familier der barnet/den unge har en psykiatrisk diagnose fra spesialisthelsetjenesten og vansker med å fungere tilfredsstillende i hverdagen. Foreldre må være motivert for veiledning slik at de kan støtte og utfordre barnet på en konstruktiv og omsorgsfull måte. Tiltaksteamet (tidligere seksjon tiltak i Barneverntjenesten) : Arbeider i hovedsak med endrings- og utviklingstiltak for barn, ungdom og familier. Tiltaksteamet jobber etter vedtak fra barneverntjenesten. De har et variert tilbud av kurs til familier som mottar hjelp fra barneverntjenesten.

: Arbeider i hovedsak med endrings- og utviklingstiltak for barn, ungdom og familier. Tiltaksteamet jobber etter vedtak fra barneverntjenesten. De har et variert tilbud av kurs til familier som mottar hjelp fra barneverntjenesten. Oppsøkende ungdomsteam: Tilbud for ungdom mellom 12 og 18 år som har utfordringer knyttet til relasjoner/familie, psykiske vansker eller rus/kriminalitet. Ingen problemer er for små eller for store.

Nygård tror senteret kan bidra til viktig forebyggene tiltak.

– Målet er at vi skal komme inn med de rette tiltakene så tidlig som mulig slik at vi slipper å iverksette de tunge barnevernstiltakene – Dette er et gratis lavtelskertilbud.

Sandnes driver nybrottsarbeid når kommunen organiserer barnevern og ressurssenteret under samme leder.

Ber om innspill

– Det er ikke mange kommuner som har valgt å organisere barnevern og lavtelskertilbud med en leder. Vi tror at det er lettere å få til et godt stykke arbeid når vi samordner temaene. På den måten slipper også foreldrene å løper rundt til ulike steder, sier Nygård.

Senteret tilbyr individuell veiledning eller gruppeveiledning. Målet er også å tilby kurs og foredrag på kveldstid.

– Vi kan også komme hjem på veiledning. Målet er også å utforme arbeidet sammen med brukerne. Vi vil derfor oppfordre foreldre og ungdommer til å fortelle oss hvilket behov de har. De trenger ikke ha et problem som skal inn i en spesiell boks, men vi vil heller vite hvilken