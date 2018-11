Fortsatt uavklart om bompenger på Bybrua

Styringsgruppen for Bymiljøpakken ville ikke ta stilling til om innkrevingsretningen på Bybrua i Stavanger skal snus i sitt møte fredag 2. november. Bare Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes stemte for å snu retningen, men det betyr ikke at toget er gått for at bommen blir snudd.