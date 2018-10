Nytt kristent yrkesfaglig tilbud i Rogaland

– Denne regjeringen satser på yrkesfag og er opptatt av valgfrihet. Vi vil at det skal finnes et mangfold av varierte tilbud fra både private og offentlige aktører som kan imøtekomme både ungdommenes ønsker og bedriftenes behov. TIP-tilbudet ved Tryggheim Forus vil være et fint supplement til de yrkesfaglige tilbudene som allerede finnes i Rogaland, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Atle Simonsen i en pressemelding.

I 2015 ble friskoleloven endret for å åpne opp for yrkesfag på friskoler. De foreslåtte endringene ble vedtatt i Stortinget med støtte fra KrF og Venstre.

Tryggheim Forus er fra tidligere godkjent som kristen grunnskole og videregående skole, for til sammen 418 elever. Tilbudet i teknikk og industriell produksjon som nå er godkjent kan ha inntil 34 elever.