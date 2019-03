Norge har lenge hatt strengere regler for plassering av penger fra pensjonskasser og livselskaper enn andre land. De fikk kun eie 15 prosent i andre virksomheter. Nå er taket borte. Den gamle regelen kan være en av årsakene til at norske vindkraftverk har havnet på utenlandske hender. Blackrock, som eier Tellenes vindpark i Sokndal, er verdens største pensjonsfond. Det er med andre ord stort sett amerikanske pensjonister som eier vindkraften i Sokndal.

Nylig ble det kjent at Zürich kommune kjøper Måkaknuten vindpark i Gjesdal og Bjerkreim. Norsk Vind Energi AS skal bygge og drifte kraftverket.

- At Zürich kommune kjøper vindkraftverket betyr at prosjektet endelig kan realiseres. Byggingen starter umiddelbart, sier Per Ove Skorpen, daglig leder i Norsk Vind Energi AS.

Hvor er nordmennene?

I 2019 vil det bygges veier, oppstillingsplasser og fundamenter i Bjerkreim og Gjesdal. De 22 møllene på 190 meter vil være klare til full drift i slutten av tredje kvartal 2020 og gi strøm til 17.000 husstander.

Men hvorfor Zürich kommune? Hvorfor ikke norske investorer nå når loven er forandret?

– Det handler nok først og fremst om at norske pensjonskasser, banker og andre har høyere forventning om avkasting enn utlendinger, sier Per Ove Skorpen.

Han vil ikke ut med hvor mye den sveitsiske kommunen forventer å få i avkasting. Aftenbladet har snakket med folk i bransjen som mener avkastningen er på under 5 prosent, men dette er kun et anslag.

– Vi vil svært gjerne ha med oss norske investorer i framtiden. Akkurat nå kjører vi en møteserie for å vise dem muligheter. I løpet av året håper vi det oppstår en konstellasjon som kan være interessert i å gå inn på eiersiden i vårt neste store prosjekt.

Stor interesse

– Vil det ikke være pedagogisk lurt av dere å kunne vise til norske eiere?

– Det handler ikke først og fremst om pedagogikk, men om at de norske selskapene ser at dette er gode investeringer. Når det gjelder Måkaknuten, ville vi nok strevd med å finne norske kjøpere. Nå merker vi imidlertid stor interesse også i Norge for nye prosjekter, sier Skorpen.

Hvorfor i alle dager kjøper en kommune i Sveits, eller et pensjonsfond i USA, vindkraftverk i Rogaland når avkastningen er lavere enn mange andre steder i markedet?

Svaret gir seg selv. Kommunale penger og pensjonspenger trenger trygghet og langsiktighet. Perspektivet er ikke ett år, men 20 år. Kanskje tjener de ikke så mye i øyeblikket, men de tar heller ingen sjanser. Det kommer til å fortsette å blåse på fjelltoppene våre. I en urolig verden er Norge et stabilt hjørne for bygging av hvite pengebinger med rotorblader.

Hva med oljefondet?

Den største pengebingen i Norge er som alle vet oljefondet, eller Statens Pensjonsfond Utland (SPU) som det egentlig heter. Hvorfor er ikke dette fondet eier av vindkraftverk i Rogaland?

Aftenbladet får vite i fondet at de så langt kun har fått kjøpe seg inn i selskaper med børsnoterte aksjer. Måkaknuten og Tellenes er ikke på børsen og ligger heller ikke i utlandet som er der fondet investerer. Fredag 8. mars har finansminister Siv Jensen innkalt til pressekonferanse. Vil hun da åpne for at SPU får investere i grønn energi også i Norge? Og vil hun tillate at SPU kjøper aksjer som ikke er på børsen? Hvis det ikke kommer noe om dette fredag, så er neste anledning fondsmeldingen. Den er heller ikke langt unna.