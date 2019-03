– En avtale er en avtale. Og Time er til å stole på, forsikrer ordføreren i Time, Reinert Kverneland (H).

Tirsdag vil formannskapet derfor gi totalentreprisen for hele prosjektet til Jærentreprenør - som med sine bygg formet som en Z - vant konkurransen mot Skanska.

Dette skal bygges

Dermed får de to kommunene en ny, felles ungdomsskole med plass til 450 elever.

Videre kommer både ny idrettshall og ny turnhall, med et bruttoareal på henholdsvis 2646 på 954 kvadratmeter.

I tillegg inngår uteområde med lekeplass, bare det er priset til 22,6 millioner kroner, og ny sykkel og gangsti langs Nordsjøvegen, samt annen infrastruktur.

Ferdig om vel to år

– Vi ligger en måned etter skjema, men vil ta dette inn, slik at skolen kan bygges nå og stå ferdig til skolestart i august 2021, opplyser prosjektleder Mari Bryne til Aftenbladet.

Hun styrer prosjektet fra Time kommune som er byggherre. Saken skal ikke opp i Klepp.

Prisen

Hele utbyggingen skulle koste 379 millioner kroner, som avsatt i budsjettene. I anbudet er prisen blitt 13 millioner lavere, og totalbeløpet er nå 366 millioner.

Men fordi regningen deles mellom Klepp og Time, må kommunene bare ut 136,8 millioner kroner hver for det som blir Jærens største byggeprosjekt.

Da er det også trukket fra moms, spillemidler og støtte fra Bryne turnlag som gjennom skolen får sin etterlengtede turnhall.

Alliance Architecture studio

Står på avtalen

– Men vi kunne ha ventet med hele investeringen, medgir Times ordfører.

Elevtallet og Bryne vokser ikke så mye som prognosene sa. Og Time har nettopp gjort store investeringer på ungdomskolen i sentrum.

– Vi kunne kanskje ha ventet både ett og to år med denne nye skolen. Men Klepp trenger plassene nå. Vi har en avtale. Og da bygger vi, sier Reinert Kverneland.

Geir Sveen

Han slår også fast at de to kommunene får en flott skole med både idrettshall og turnhall.

– Og den blir billigere enn budsjettert. Derfor er det viktig at vi går i gang, er budskapet.

Kjempespennende for lokal bedrift

Oppdraget, som rett nok er utformet som et forprosjekt før det inngås kontrakt, har skapt stor glede hos Jærentreprenør på Varhaug.

- Det betyr mye at vi som en lokal bedrift kan vinne en slik jobb, stråler daglig leder Hans Kristian Aasland.

Det ble også en ny utfordring for bedriften som nå har en ordrereserve på 1,1 milliard kroner.

– Vanligvis regner vi priser på det andre skal lage. Her måtte vi sette ned en gruppe, leie inn arkitekter og andre fagfolk, og så levere et fiks ferdig forslag for et helt skoleanlegg. Det var kjempespennende, sier Aasland.

De tenkte som praktiske jærbuer, så etter gode løsninger og følte også de fikk en estetisk flott skole ved å bruke de samme arkitektene som tegnet Tu skule i nabolaget.

– Så dette blir på en måte Jærentreprenør sin skole?

– Vi føler i alle fall at vi denne gang gjorde mer enn det som er normalt, lyder det blidt.

– Men klarer dere å få skolen ferdig til august 2021?

– Ja, det skal vi klare. Dette går greit, sier Hans Kristian Aasland, som må ansatte flere folk framover. Nå er de rundt 100. De vil også gi mye arbeid til underleverandører.