Forsvarsopprør i Frp: - Syria var bare en dråpe i havet

Stortingsgruppen og en rekke fylkeslag vil gi en klar marsjordre til Frp i regjering om mer penger på bordet til Forsvaret. - Det er ikke gitt at vi kan sitte her, være rike og pumpe olje og tro at dette aldri treffer oss, sier oberstløytnant.