Arbeidere bodde i huset de pusset opp

17. og 18. april gjennomførte A-krim Rogaland en omfattende kartlegging og kontroll av firmaer brukt av private utbyggere. Målet var å kontrollere alle byggeplasser A-krim Rogaland kom over innenfor spesifikke geografiske områder.

Under aksjonen så de etter brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere. Kartleggingen viser at flere firmaer beveger seg utenfor lover og regler.

– Det store flertall av firmaene innen bygg i privatmarkedet er seriøse. Imidlertid er det en altfor stor gruppe som beveger seg i gråsonen og i det helsvarte markedet, sier Gro Ellingsen, felles talsperson for A-krim Rogaland ifølge en pressemelding.

Færre avvik på HMS-kort

Under aksjonen ble det påtruffet virksomheter som er knyttet til organisert kriminalitet. Et positivt funn er at det var langt færre avvik med HMS-kort i år enn i fjor, med en nedgang fra 45 prosent til 27 prosent. Det var også færre helt uregistrerte virksomheter som er sammenlignet med tidligere kartleggingsaksjoner.

– Alle tall er ikke gjennomgått og analysert, men inntrykket er at kriminaliteten i privatmarkedet i Rogaland kan være på vei ned. Samtidig er det alt for mange ulovligheter i bransjen til at vi på noen som helst måte kommer til å redusere innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, sier Ellingsen.

Ifølge A-krim eksisterer arbeidslivskriminalitet og svart arbeid fordi forbrukere velger å benytte seg av det.

– Om et firma gir deg muligheten til å betale svart, er det et firma du ikke bør bruke. Da er firmaet nemlig villig til å drive ulovlig, sier Ellingsen.

A-krim

De kom blant annet over:

Ulovlig innkvartering der tre arbeidere bodde i et privathus som var under oppussing.

Arbeidere som ikke er registrert i norske systemer. Opplyste at de ikke fikk lønn, men betalt i mat og husvære.

Uregistrerte arbeidere som drev omfattende el-arbeidet i bolig under oppussing.

Resultater fra kontrollen viste følgende:

Antall kontrollerte boliger med byggeaktivitet: 163

Antall arbeider påtruffet/kontrollert: 376

Antall kontrollerte virksomheter: cirka 200

Avvik på HMS-kort: 101 personer (nærmere en tredjedel av det totale antallet kontrollerte)

Byggestans på grunn av farlig arbeid uten sikring: 16 steder

Stans på farlig utstyr: 3 steder

Bortvisninger etter politiloven: 10

Virksomheter som ikke er mva.-registrert (kan indikere helsvart arbeid): 8

Virksomheter med manglende mva.-oppgaver: 3

En varebil inndratt

NAV jobber med flere saker knyttet til mulig trygdesvindel

Skatteetaten har identifisert flere saker med mulig skatteunndragelse