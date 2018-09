Frp ber om nytt bystyremøte i Stavanger etter Sandnes-vedtak om bomringen

De mener at det ferske vedtaket fra Sandnes, om å utsette Bymiljøpakken inntil byvekstavtalen er reforhandlet, setter saken i et nytt lys også for Stavanger.

Dette brevet ble sendt fra Christian Wedler, gruppeleder i Stavanger Frp til ordfører og gruppeledere i Stavanger bystyre mandag kveld:

«Jeg har i dag vært på besøk i Sandnes bystyre. Akkurat nå har bystyret i Sandnes vedtatt at de ønsker at Bymiljøpakken utsettes inntil byvekstsavtalen er reforhandlet og at Jærenpakken 1 videreføres i mellomtiden. Dette vil ordføreren i Sandnes iht vedtaket i dag be om at styringsgruppen sammenkalles for å drøfte så snart som mulig.

Bystyret i Stavanger drøftet spørsmålet om de nye bomringene generelt og kom så vidt innom spørsmålet om utsettelse av innføringen av de nye bomringene.

På det tidspunktet som bystyre i Stavanger tok stilling til dette, forelå det ikke, som det derimot gjør nå, et endelig vedtak fra Sandnes kommune som nevnt over. Vedtaket fra Sandnes bystyre, uavhengig av politiske skillelinjer i spørsmålet om bompakken, nødvendiggjør slik jeg ser det at Stavanger bystyre får anledning til å drøfte dette på nytt.

Les mer om mandagens bystyremøte i Sandnes her:

Debatten i bystyret om spørsmålet om en eventuell utsettelse ble foretatt på sakens meritter, og uten kjennskap til dagens vedtak i Sandnes bystyre. Uavhengig av hva en måtte mene om utsettelse av bomringene basert på den sakens meritter, så er det oppstått en ny situasjon med Sandnes bystyret sitt flertallsvedtak. Denne situasjonen har bystyre i Stavanger ikke fått anledning å drøfte, og det kan stilles spørsmål om ordføreren har en mandat i dette spørsmålet. Bystyret i Stavanger har tatt stilling til at et flertall ikke ønsker å utsette innføringen av bomringene, men det var før det forelå et vedtak i Sandnes om at Sandnes ønsker nettopp det. Hensynet til godt naboforhold og respekt for Sandnes bystyres vedtak i et sak som dette er punkter som ikke ble tatt opp i vårt siste bystyremøte.

Jeg mener, på vegne av Stavanger Frps bystyregruppe, at det mest korrekte vil være å innkalle til et ekstraordinært bystyremøte for å drøfte saken i lys av Sandnes bystyre sitt vedtak.»

Wedler ber om en snarlig tilbakemelding om dette.

Les også: