Stavanger-rådmannen: Utgiftene øker mer enn inntektene - nå må vi sette tæring etter næring

Fredag klokken 09 legger rådmann Per Kristian Vareide fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan.

Hvor skal det investeres? Hva må utsettes? Får noen kutt i driftsbudsjettet? Vi oppdateres saken under rådmannens presentasjon.

Framtidens utfordringer krever handling nå, skriver rådmannen:

«Stavanger kommune skal videreutvikle gode velferdstjenester de neste fire årene for å ruste kommunen for strammere økonomiske rammebetingelser på lang sikt. Betydelige demografiske endringer og økt press på velferdstjenestene vil kreve både nye arbeidsprosesser og teknologi.»

– I 2017 økte kostnadene mer enn inntektene. Vi må sette tæring etter næring i årene framover.

Fallet i inntektene er en forsinkelse etter oljekrisen. Men vi har fortsatt lav gjeldsgrad, og det gir oss en fordel målt mot andre kommuner, sier rådmannen.

– Bedre enn på flere år

De økonomiske utsiktene for regionen er bedre enn på flere år, sysselsettingsutviklingen er positiv og arbeidsledigheten er lavere. Den teknologiske utviklingen har bidratt til at mange kostnadskrevende arbeidsprosesser har blitt effektivisert og utføres på en annen måte i dag. Rådmannen slår fast at Stavanger må skape framtidens tjenester sammen med innbyggere og næringsliv.

– Vi skal videreutvikle gode velferdstjenester de neste fire årene for å ruste oss for de strammere økonomiske rammebetingelsene som kommer på lang sikt. Da må vi forsterke innsatsen på tjenesteutvikling og digitalisering. Dette handler både om å forenkle, forbedre og fornye de tjenestene kommunen skal levere i framtiden, sier rådmannen.

Fortsatt gode tjenester

Konjunkturendringene i regionen de siste årene har påvirket økonomien med lav vekst i skatteinntektene. Driftsnivået er tilpasset til de økonomiske rammene. Likevel viser sammenligninger med andre kommuner at Stavanger fortsatt leverer gode tjenester til innbyggerne innenfor de aller fleste tjenesteområdene. Dette gjør at kommunen har et handlingsrom for å ta nye grep.

Jarle Aasland

Økning i driften

Samlet sett innebærer budsjettforslaget en netto økning på 218 millioner kroner (3,2 %) for tjenesteområdene. Helårsvirkningen av lønnsoppgjør 2018 utgjør 117 millioner kroner. Korrigert for dette er netto endring på tjenesteområdene 101 millioner kroner i 2019. Økningen gjelder blant annet barnehage, skole, barnevern, hjemmetjenestene, avlastning og heldøgns omsorg.

Høyt investeringsnivå

Investeringsnivået for kommunen ligger fortsatt høyt med 6,1 milliarder kroner i planperioden. Hovedprioriteringene er bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, omsorgsbygg, brannstasjoner og administrasjonsbygg. Anskaffelser og utvikling av eiendommer, rehabilitering og oppføring av nye park- og idrettsanlegg er også prioriterte investeringer i denne planperioden.

Egenfinansieringen av investeringene er gjennomsnittlig 42 % i fireårsperioden og dette er under det langsiktige målet på minst 50 %. Gjeldsgraden for bykassen øker fra 64,6 % i 2019 til 72,2 % i 2022. Moderat vekst i driftsinntektene i kombinasjon med en høy netto vekst i gjeldsnivået som følge av høyt låneopptak, medfører at gjeldsgraden stiger til et nivå som ligger over det langsiktige målet på 60 %.

Nye Stavanger etableres i 2020

1. januar 2020 slås dagens Stavanger kommune sammen med Rennesøy og Finnøy kommuner. Arbeidet med å forberede denne sammenslåingen har pågått i hele 2018 og vil i stor grad prege arbeidet i 2019.

Netto driftsresultat

Høstens vedtak i fellesnemnda for nye Stavanger kommune (FN sak 37/18) legger til grunn et netto driftsresultat som er større enn 2 % og minimum 3 % på sikt. Dette er fulgt opp med det foreliggende forslaget med et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 2,0 % i perioden. En langsiktig målsetning om et netto driftsresultat på 3 % har ikke vært mulig å få til i denne handlingsperioden.

HER ER NOEN NØKKELTALL:

* Barnehage

Brutto driftsbudsjett på kr 1 521 mill.

Økning fra 2018 til 2019 på 3,7 %

• Antall barn i barnehage, økning i 2019 kr 25 mill.

• Tilrettelagt barnehagetilbud, kr 7 mill.

• Samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene, kr 1,5 mill.

• Gratis kjernetid, økt innslagsgrense, kr 2,7 mill.

Brutto investeringer kr 443 mill. i perioden 2019-2022

• Ny barnehage på Storhaug, 10 avdelinger, kr 135 mill.

• Ny barnehage på Våland, 10 avdelinger, kr 160 mill.

• Rehabilitering og utvidelse av 4 barnehager på Tasta, kr 107 mill.

* Skole

Brutto driftsbudsjett på kr 1 635 mill.

Økning fra 2018 til 2019 på 2,2 %

• Elevtallsvekst grunnskole, kr 5,9 mill. i 2019.

• Nye krav til kompetanse for lærere, kr 0,5 mill.

• Lenden skole- og ressurssenter, kr 3 mill.

• Universitetsskolesatsing, kr 1,5 mill. i 2019 og 2020

Brutto investeringer kr 1 333 mill. i perioden 2019-2022

• Ny skole på Storhaug, kr 313 mill. (Ferdig 2023)

• Vaulen skole, kr 398 mill. (Ferdig 2023)

• Madlamark skole, kr 284 mill. (Ferdig 2021)

• Kvernevik skole, kr 196 mill. (Ferdig 2023)

• Tastaveden skole, kr 185 mill. (Ferdig 2022)

• Gautesete skole, kr 150 mill. (Ferdig 2019)

* Barn og unge

Brutto driftsbudsjett på kr 504 mill.

Reduksjon fra 2018 til 2019 med 0,9 %

• Fiks ferrige ferie, prisen reduseres

• Barnevern, flere institusjonsplasser, kr 6 mill.

• Barnevern, saksbehandlerstillinger, kr 1,3 mill.

• Bosetting av enslige mindreårige fl yktninger, nedtrapping, kr -18 mill.

• Nye frivilligsentraler i 2019 og 2020

* Helse og velferd

Brutto driftsbudsjett på kr 3 661 mill.

Økning fra 2018 til 2019 på 2,8 %

• Hjemmesykepleie, vekst i antall brukere, kr 18 mill.

• Avlastning- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst, kr 20,5 mill.

• Spesialisering av leger, kr 0,75 mill.

• Medisindispensere og digitale trygghetsalarmer, kr 5,4 mill.

Brutto investeringer kr 845 mill. i perioden 2019-2022

• Velferdsteknologi, kr 100 mill.

• Senter for demens, kr 410 mill. (ferdig 2023)

• Bofellesskap, 98 boliger (påbegynte og planlagte), kr 430 mill.

* By- og samfunnsplanlegging

Brutto driftsbudsjett på kr 60,8 mill.

Økning fra 2018 til 2019 på 3,4 %

• Nytt nødnett, kr 0,25 mill.

• Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak kr 0,62 mill.

* Bymiljø og utbygging

Brutto driftsbudsjett på kr 1 531 mill.

Økning fra 2018 til 2019 på 6,9 %

• Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter, kr 15,6 mill.

• ENØK-innsparinger, kr 1,5 mill.

• Nedklassifiserte fylkesveier til kommunale veier, kr 0,75 mill.

• Nye idrettsanlegg, driftsutgifter, kr 9,6 mill.

• SR-Bank Arena (Viking Stadion), leie, kr 2,04 mill.

• Nattfløtt til byøyene, ny avtale, kr 0,2 mill.

Brutto investeringer i perioden 2019-2022

• Utbyggingsområder (Stavanger utvikling KF), kr 742 mill.

• Park og vei 592 mill.

• Vann og avløp, kr 582 mill.

• Lervig brannstasjon kr 174 mill.

• Schancheholen brannstasjon kr 143 mill.

• Rådhuset, rehabilitering, kr 260 mill.

* Innbygger- og samfunnskontakt

Brutto driftsbudsjett på kr 240,39 mill.

Økning fra 2018 til 2019 på 8 %

• Rogaland Teater, MUST, SSO, kr 6,7 mill.

• Filmkraft Rogaland, kr 1,07 mill.

• Stavanger Rock (STAR) økt tilskudd med kr 0,1 mill.

• Tou Scene – økt økonomisk vederlag på kr 0,7 mill.

• Byjubileum- prosjektstilling kr 0,74 mill.

Brutto investeringer perioden 2019-2022

• Tou scene, rehabilitering trinn 2 og 3 samt uteområde, kr 67 mill