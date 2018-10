Politi-utrykning gjennom Ryfast - ett år før tunnelen åpner

På vei ned fra Preikestolen gikk en mann seg bort fra stien. Det regnet, blåste kraftig og temperaturen cirka 5 grader. Mannen var våt og kald da han ringte etter hjelp. Ferjene var innstilt, helikopteret kunne ikke fly. Da henvendte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Stavanger seg til Statens vegvesen, og ba om lov til å rykke ut gjennom Ryfast.

For Norsk Folkehjelp var det årets 50. aksjon. 10 frivillige mannskaper rykket ut, men det var politiets sporhund som fant den savnede i området Husafjell/Krogebekkmyra, altså stedet hvor det ligger jernbanesviller på stien.

– I dette været og i disse oppdragene er politiet svært glad for å ha med seg de firbente. Politihunden Sidney snuste seg frem til en veldig våt, og svært nedkjølt mann i området Husafjellet. Mannen blir nå fraktet ned fra fjellet for å bli tilsett av lege, meldte politiets operasjonssjef ved midnatt, natt til lørdag 22. september.

Verdens lengste undersjøiske tunnel

Det de ikke fortalte er at utrykningen skjedde under ekstraordinære omstendigheter. Politiet kjørte fra Stavanger, gjennom Ryfast-tunnelen, til Solbakk.

Ryfast-sjef Gunnar Eiterjord bekrefter og forklarer at det var en spesialvurdering.

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand

– Vi har ved et tilfelle åpnet for utrykningskjøretøy fikk bruke tunnelen i forbindelse med leteaksjon i Preikestol-området. Det var uvær og stengt ferjesamband, ikke mulig å bruke helikopter, og ingen andre muligheter til å komme seg til strandalandet. Da åpnet vi for at nødetatene kunne bruke Ryfast. Det var nyttig at de kunne bruke tunnelen for å redde denne personen - det skulle bare mangle at ikke vi strakk oss lang. Vegvesenet måtte ha folk i følgebil, for det er utstyr i veibanen og farlig hvis dette ikke hadde skjedd på forsvarlig vis, sier Gunnar Eiterjord.

Spesialtilfelle i storm

Han understreker at dette var et spesielt tilfelle.

– Per i dag er Ryfast fremdeles et anleggsområde. Alle sikkerhetssystemer er ikke på plass. Vi åpner derfor ikke for en generell gjennomkjøring for utrykningskjøretøy. Vi hadde folk på skift, som kunne følge transporten. Det er kun i spesielle tilfeller, og da vil vi gjøre en spesiell vurdering i hvert enkelt tilfelle, om mulig få å til, og om vi kan ha et forsvarlig opplegg rundt utrykningen, det avhengig av at noen kan eskortere. Kun når vi kan tilby et opplegg med skreddersøm. I byggeperioden må vi sørge for å ha et forsvarlig regime, sier Gunnar Eiterjord.

Nødetatene og Statens vegvesen har hatt øvelser i tunnelene tidligere og testet rutinene under anleggsfasen. Det er laget planer for evakuering i forbindelse med ulike krisescenarier.

Hundepatruljen kom raskt

Arne Alsvik er beredskapsleder i Norsk Folkehjelp.

– Det er ikke vanlig at vi får hund så raskt på plass i forbindelse med leiteoppdrag, nei. Våre mannskaper ble holdt tilbake i påvente av hundepatruljen, og de kom raskt. Vi ville nok lokalisert mannen uten bruk av hund denne gang. Han befant seg i nærhet til sti og hadde lys fra mobil, men det viktigste er at han ble funnet og var i god behold. Tradisjonelt sett er vi nok litt for utålmodige av oss og ønsker å iverksette søk så raskt som mulig for ikke å tape tid. Men politiet styrer ressursene og vi venter selvsagt på klarsignal før vi iverksetter. I dette tilfelle ble det ikke tapt mye tid på grunn av Ryfast, kommenterer Alsvik.