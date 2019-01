Kjære nyttårsgjeste

Det æ en fornøyelse for meg å få ønska dokke velkomne te nyttårstreff for 8. gong.

I året så gjekk hadde me fleire store og små begivenheter

Me har funne plass te isbanen – Det æ det mange så har venta i spenning på. Eg trur plasseringen blir heilt perfekte. Både for store og små innbyggjara, for isbanen og for Kleppe sentrum. Kan tru me ska kosa osse med kakao, smultringer og glade unga her. Eg trur me ska få sjå nogen bestefedre med nyslipte lengdeløpere og.

Me har bestemt at me ska setta full gass på det som me har kalt Norges råaste aktivitetspark. Me he fått et forslag frå arkitektkontoret Dronninga Landskap. Det likte me så godt at me bare begynne. Me har lufta dette med ungane i Barn og Unges kommunemøte. Dei he kome med forslag te andre aktiviteta i tillegg og dei æ det viktigt å høyra på. Men foreløpig ser det sånn ut.

I forslaget her æ det isbane – som ska ha vindskjerming mot nordvesten – og som ska kunna brukast te konserta, 17. Mai feiring og alt aent så dokke kan koma på.

Det æ og en lukka hundeluftingsring. Det æ det mange så har bedt om lenge. Og så lenge folk må lufta hundene sine kver dag i all slags ver, så vil dette føra te at det stort sett alltid æ voksne i parken. Ganske utspekulert?

Her æ det apparat for egentrening. Hengekøyer. Plen for ballspel, soling, avslapping og lek. Balansebane. Bølge te å klatra i eller ligga på. Parkour bane. Disser. Klatring og trampoliner. Pumptrack sykkelbane. Gangsti med en bekk.

Adle desse ringene med aktivitet kan byttast ut når interessane skifte.

Eg har endelig fått meg Alfabetsertifikatet. Det fekk eg av 1. Klasse på Orre skule. Det va kanskje på tide. Men tru ikkje at di bare delte det ut sånn heilt uten vidare. Eg gjekk gjennom testen på lik linja med di andre så fekk det den dagen. 1. Klassingene hadde besøk av ordfører på o dagen, politiet på p dagen, brannmenne med brannbil på b dagen og journalist frå Jærbladet på j dagen. Eg vart skikkeligt imponerte øve kreativiteten lærarane viste i å laga læringå spennande. Og koss di fletta inn litt samfunnskunnskap i heila alfabetet. Det va bare et eksempel på adle dei goe tilsette me he i Klepp. Æ det lov å sei at det æ den einaste gongen eg nogen gong får oppleva å bli rangerte øve politimenn og brannmenn når ungane sko sei te Jærbladet kæ så va jillast.

Fysta kullet på Klepp Ungdomsskule hadde 50 års jubileum i 2018. Og så tenke dokke kanskje at den skulen æ jo ikkje mange årå, men eg snakke ikkje om verken det eina eller det andra bygget. Det va ikkje ungdomsskule i Klepp før Klepp Ungdomsskule.

Klepp kommune har fått sin fyste app. Denne må dokke adle lasta ner. Så kan dokke gje beskjed når gatelyså he gjee i svart eller når kummen i gatå flyte øve.

Chat roboten Kommune Kari vart ansatt i Klepp i 2017. Hu har brukt 2018 te å trena på å bli godt kjent i kommunen. Hu æ avhengige av at me innbyggjara trene na. Så still na spørsmål. Hu æ en smule småfrekke så du kan risikera å få en goe latter.

9. Klasse trinnet hadde igjen mesterskap i swing i Vollhallen. Eg æ så imponerte øve både dansarane og mannskapet på Axis så stelte i stand et så gjønåført og underholdende arrangement at det hadde egna seg på tv.

Me deltok så me pleie på Tv aksjonen. Her æ bilde frå ringestaffetten i konserthuset i Stavanger der me samla inn frå bedriftene i Klepp. Klepp stilte med både underholdning og konkurranse instinkt. Me danka jo ut dei me lige å samenlikna oss med. Eller lige me å samenlikna oss med dei me pleie slå?

Me hadde grillforbud. Og me øvelevde faktisk sommaren ligavel. Bøndene hadde et tungt år. Fyste med fullstendige tørke, og så drukna avlingå i vatn. Det førte te møje bekymringa og økonomisk tap.

Me hadde besøk av statsministeren i år igjen. Og oppte fleire statsråder. Det æ ganske lurt å få vist fram både styrker og utfordringer te dei så styre øve oss.

Her æ nogen av dei så styre i Klepp. Det va midt i en avstemning, så det æ derfor di står. Dette æ 31 heilt vanlige Kleppsbu så bur i Klepp og leve livet sitt i Klepp. Di har velt å bruga møje av fritidå si på å ta beslutninga på vegne av adle dokke andre i Klepp. Det æ folk så har all slags bakgrunna frå alle slags yrke. Di har jobb, hobbyer, unga, barnebarn, koner, menn og mødre. Di lese uendelig møje elektroniske papir, får øvesikt og får sjå koss alt henge i hop. Di fortjene uendelig møje takk for jobben di gjer. Kver en av di gjer sitt aller besta for å ta beslutninga så di meine blir bra for Klepp.

Noge av det sista denne gjengen har vedteke, æ at me ska bytta ut vannmålarane. Di gamle æ sletne og nogen av di måle ikkje rett. Di nye ska med tiå kunna lesast av automatisk sånn som straummålarane. Dette æ et lite eksempel på digitalisering som gjer kvardagen lettare for både osse heima og dei på rådhuset så må passa på at alt blir registrert rett.

Sykkelstien langs Nordsjøvegen vart en lange tunge sak. Og enda ikkje nødvendigvis heilt så me ville i Klepp. Men når fylkeskommunen vil byggja en tryggare vei for unga og vaksne i Klepp, så må me vel svelja en kamel.

Bomsaken. Dette æ en av di tunge sakene me jobbe med for tiå. Kommunestyret har plikt te å tenka både 20, 50 og 100 år fram. Di må velga kæ di ska tru om innflytting, folkevekst, utvikling i trafikk og teknologi og di må sørga for at adle kjæme fram. Beslutninga får konsekvense. Og ikkje gløm at beslutninga som ikkje tas får og konsekvense. Saken om utbyggingspakke Jæren så ska sørga for at trafikken flyte, ska landast før sommaren. Eg håbe at innbyggjarane i Klepp gjer beskjed om kæ di syns om både kæ så bør byggjast, og kor bommane bør stå. Men eg pleie alltid å sei te dei i kommunestyret at du kan kje bare ta ut noge, du må og koma med et aent forslag te koss det kan løysast. Eg håbe at innbyggjarane i KLEPP sine meininga kjæme fram oppi alt klovneriet frå folk så bur andre plasse.

Noge av det me sitte og bestemme skape faktisk stor glede og. Dette handla om at me vart enige med Time om å bygga den beste og best utstyrte turnhallen i Sør Rogaland. Det blir i forbindelse med den nye ungdomsskulen i Vardheia.

Me har begynt å gifta folk. Me legge møje i å skapa gode, avslappa og høytidelige stemning sånn at brudeparet får en flotte dag. Me æ veldig fleksible så folk ska få det så di vil enten di vil vera på rådhuset eller andre plasser. Og viss folk vil gifta seg i Klepp uten at di bur i Klepp, så æ det ingenting så gjer oss meir stolte. Det æ veldig stort og rørande å få lov å ver en del av folk sin bryllupsdag på den måten.

Utbyggingå på Tjøtta med ca 1000 boliger æ i gang. Det ska heldigvis gå øve mange år, så me får ta i mot di nye innbyggjarane på en skikkelige måte. Og eg tar gjerna fysta spadetak viss nogen he noge di ska i gang med, for det der va jillt.

Me hadde igjen Sommarkultur i Kleppeloen. Det har blitt en jille tradisjon og en glimrande plass for unge talent å få vist seg fram. Og det æ så jillt å sjå kor mange store og små så strøyme te Loen for å kosa seg.

Det oppstod en nye festival i Klepp. En så bare kunne vore i Klepp. Her så me lage så møje mat, så æ det rette plassen å setta fokus på å bruka alt. Tenk at store dele av den maten så blir laga i Klepp kjæme aldri ut av slakteriet en gong. Det æ kje lekkert nok te at me vil eta det. Frå Håve te Hale viste oss på en positive måte koss me kan bruka meir av dei dyrå som blir slakta ligavel.

Me har igjen heist det blå flaget på Orrestrandå. Det har me tenkt å jobba for å få te kvert år. Det æ ikkje noge så gjere seg sjøl, for det ska jevnlig tas vannprøver og bevisast at det æ ei trygge og bærekraftige strand. Me ska i lag med Jæren Friluftsråd prøva å få sertifisert Bore strandå og.

Landbrukskommunen Klepp fekk endå en gong glede av nyvaska og pynta traktorer på 17. Mai. I 2017 hadde me fysta folketoget. Og i 2018 hadde me fysta folkekorpset. Det samla unge og vaksne, aktive og tidligare musikanter. Eg håbe det og æ en tradisjon nå.

Det vart jul i år igjen. Og jul for alle vart det og. Me har ikkje brukt ei krona på snøbrøyting denne vinteren. Om det æ positivt eller negativt kjæme vel heilt an på ken du spør.

«Consistant change is the only constant» Heraclitus of Ephesus (500 år før Kristus)

Kommunen æ i ENDRING. Og det ska an alltid vera.

Me har hatt fleire år med lågare stigning i skatteinntekter enn før. Me har hatt fleire arbeidsledige enn før. Og færre har flytta te Klepp en årå før.

Så oppleve me endring igjen. Skatteinntektene steig meir enn venta i 2018. Ledigheten gjekk ned i frå 500 ledige i januar 2017 til under 200 i november 2018. Fødsestala går ned, og me ser ikkje noko klar trend for innflytting.

Me veit at me som befolkning vert eldre. At me lever lenger. At me kjem til å trenga meir hjelp lenger frå kommunen. Og at me ikkje på noko vis kan ha nok tilsette til å yte slik hjelp som me gjer i dag til alle som treng hjelp framover. Me må endra kommunen for å kunne hjelpe alle desse likevel.

Talet på barn i barnehage har gått ned dei siste åra, mens talet på skulebarn stig. Talet på eldre aukar også, og vil auka ennå meir etter 2022. Klepp har meir enn nok plassar i barnehage og institusjon, men treng auka skulekapasitet.

Me opplever stadig nye endringer. Både positive og negative. Og kommunen må tilpassast til den nye situasjonen. Igjen og igjen. Det er like greit å venne seg til tanken.

Når me snakker om endringer, er det fort dei negative det blir mest oppmerksomhet rundt. Då er det fort gjort å tru at me kutter i budsjettet. Det gjer me ikkje. Alle etater får meir pengar enn i fjor. Men med ei forventning om at pengane skal fordelast noko annleis enn i fjor. Fordi kommunen er i endring.

Klepp har ein balansert og sunn økonomi. Budsjettrammene blir holdt. Det har ikkje alltid vore sånn.

Klepp blir rekna for å ha ei nøktern drift. Men me skal vite at innan enkelte område - som for eksempel eldreomsorg og dagsenter - så er det knapt ein kommune i landet som bruker meir pengar enn Klepp. Det er gjenstand for endring. Det treng ikkje å bety at nokon får eit dårlegare tilbud. Men det blir endra.

Mange nye tiltak skal i gang for å gje innbyggjarane det dei treng. Men då kan me ikkje gjera både alt det nye og alt det gamle.

Færre barnehagebarn har ført til at me har tatt ned kapasiteten i barnehage. Det er ein fin måte å seia at me har færre tilsette der enn før. For me treng ikkje fleire akkurat no.

Ei stram styring vil gjera kommunen i stand til å ta dei utfordringane som kjem, og det vil gje innbyggjarane trygghet for at dei får hjelp når dei treng det.

Det er krevande å endre. Det gjer vondt. Heldigvis har me ei flott leiargruppe som lojalt fyljer opp kommunestyret sine vedtak og står i stormen som endringane våre medfører.

I dette budsjettet blir det fordelt 1,4 mrd kroner til drift av kommunen sine tenester. Om lag halvparten av dette går til tenesteområde barn og unge.

Dei neste 4 åra planlegg me i denne økonomiplanen å investere for 861 millionar.

Hovudsatsinga er skular, med 407 millionar. Bore skule vert ferdig påbygd sommaren 2019, utvidinga av Kleppe skule i 2020, ny ungdomsskule i Vardheia skal stå ferdig i 2021 og Kleppeloen skule skal vera klar i 2022.

Det vert investert 84 millionar i vatn, avløp og overvatn, mellom anna for å gjere Klepp mindre sårbar for flaum i samband med store nedbørsmengdar.

Me investerer 68 millionar i barne- og avlastningsbustader og bustadar som brukarar i gruppa kan eiga sjølv.

Budsjettet legg opp til ei stor satsing på idrettsflater. Det skal byggjast ny idrettshall i Kleppe sentrum, ein turnhall og idrettshall i Vardheia, gymsalen på Bore vert bytta ut med ein fullverdig idrettshall og det skal byggjast ein gymhall ved Kleppeloen skule. Dette vil gje ei markant kapasitesauke og gje oss innbyggjarane endå fleire muligheter til å halda oss aktive og i form.

I slutten av 4 års perioden skal resten av sentrumsområdet fullførast med ei ny kyrkje og eit nytt kommunehus. Dette området skal vera innbyggjarane sitt sentrum. Innbyggjarane skal vera i sentrum. Det er innbyggjarane sine behov som skal vera styrande for korleis dette skal utformast.

Eg gler meg til det nye året. Me har mykje spennande framføre oss.

Takk te adle så he kome her i dag.

Te slutt en tradisjon

Me ønske kvarandre et godt nytt år. Eg telle ner frå 3 te 1 og adle stemme i

3 – 2 – 1 GODT NYTT ÅR