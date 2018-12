Her pumper de opp over 50.000 liter møkk

Bjerkreim og Egersund brannvesen samt en politipatrulje rykker torsdag morgen ut til en gjødselskum som hadde revnet i nærheten av Vikeså sentrum i Bjerkreim kommune.

Ved ankomst meldte brannvesenet at det rant gjødsel ned i sluk bak Circle K-stasjonen.

Det er anslått at det har rent ut 50-60.000 liter gjødsel fra tanken.

– Kommunen er varslet og har en representant på stedet. Politiet foretar avhør på stedet, opplyser operasjonssentralen ved Sør-Vest politidistrikt i 9-tiden.

– Det rant fra en gjødseltank mot et sluk. Det er snakk om noen tusen liter, men lekkasjen skal være stoppet nå. Tanken var ikke fullstendig revnet, meldte Stig Forbregd, vaktleder i Rogaland brann og redning IKS, i 8-tiden.

Det var en vannlekkasje som førte til uhellet.

- En vannlekkasje i hevdakjelleren førte til at en luke sprakk. Alt er under kontroll og gårdseieren står selv for opprydningen. Han har rekvirert sugebiler, forteller Tor Egil Tengesdal, underbrannmester ved Egersund brann og redning til Aftenbladet.

Det skal ikke være fare for drikkevann som følge av lekkasjen.

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 07.35.

