– Siktet for Varhaug-drapet var trolig tilregnelig

Det slås fast i fengslingskjennelsen fra Stavanger tingrett som mandag fengslet 18-åringen videre i åtte uker. Det var VG som omtalte kjennelsen først. Den siktede tenåringen har erkjent drapet på den unge jenta på tettstedet Varhaug den 30. juli i år.

Under observasjon

Det er tidligere kjent at personer rundt den siktede gutten i fjor forsøkte å få gjennomført en psykiatrisk undersøkelse av ham, men at denne søknaden ble avslått. I fengselet har han vært under observasjon.

– I tidligere fengslingskjennelser er det lagt til grunn at siktede mest trolig var tilregnelig. Det har ikke fremkommet noe som gir grunnlag for en annen vurdering av dette nå, skriver tingrettsdommer Arild Dommersnes i kjennelsen mandag.

Ikke aktuelt å løslate

Det er ikke avdekket noe klart motiv for hvorfor den siktede 18-åringen begikk drapet på jenta som var på vei hjem på en gangsti ikke langt fra huset til foreldrene.

Dommeren skriver også i kjennelsen andre grunner til at det ikke er aktuelt å løslate den siktede 18-åringen fra varetekt i påvente av en rettssak.

– Det vises særlig til den begrunnelse siktede selv har gitt for forholdet i politiavhør. Det medfører at det er en konkret og nærliggende fare for at tilsvarende vil kunne skje på ny om han løslates, står det i kjennelsen.