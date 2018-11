Hør redningsmennene fortelle hva som skjedde

Kim Langheim (41) havnet selv i det iskalde vannet da han løp ut på ut på den tynne isen for å redde en 4-åring opp av Frøylandsvatnet på Hommersåk. Han er glad for at kona Katrine oppfattet at noe var galt og at naboen Ståle Meberg kom til for å hjelpe.