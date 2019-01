Marens søster i bisettelsen: – Det blir vanskelig å være Malin uten Maren

Mandag var det for sterkt for familien å dele minneordene deres fra bisettelsen til Maren Ueland. Nå ønsker de å takke for støtten og kjærligheten de har fått.

– Du hadde så mange roller i mitt liv; du var mi storesøster, min beste venn, du var den jeg kunne støtte meg til når ting var tøft. Vi skulle aldri skilles, sa søsteren i sin tale.

Savnet er sterkt:

– Jeg har tenkt mye på når folk sier at det føles som en del av deg mangler når du mister noen som er nå nært. For en klisjé, har jeg tenkt. Men den tanken har endret seg nå. En stor bit av meg er vekke, og den får jeg aldri igjen.

Sokneprest Stein Ødegård var inne på det samme i sin tale:

– Hun ville utrette noe større i livet enn å tjene penger. Hun ville noe større enn å ha seg selv i fokus. Hun var ingen materialist, og mye idealist. Hun ville noe for andre, og engasjerte seg for at folk i utenforskap skulle komme på fote og klare seg, sa han.

Søsteren fortalte at både hun og andre så opp til Maren:

– Du hadde kommet så langt i livet, og du levde så effektivt. Du levde sånn som mange av oss andre burde ha levd.

Dette la også helseminister Bent Høie, som representerte regjeringen i bisettelsen, vekt på i sin tale:

– Vi må fortsette å dra fritt og fryktløst ut i verden. Vi må fortsette å leve livet. Slik Maren gjorde det. Les hele Bent Høies tale her.

– Det blir vanskelig å være Malin uten Maren.

– Der er så mange minner vi skulle ha hatt, minner som skulle vært videre i livet, etter at du kom hjem.

