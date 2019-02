– 350 millioner i bompenger kan redde tunnel mellom Forsand og Gjesdal

– Jeg er en ung mann, men har lært at man kan bli gammel og grå før veiprosjekter blir gjennomført, erkjente Andreas Bjelland Eriksen (Ap) da Samferdselsutvalget nok en gang behandlet tunnelen mellom Forsand og Gjesdal.

Dette veiprosjektet ble vedtatt av Rogaland fylkeskommune rundt tusenårsskiftet, og skulle vært bygget samtidig med Ryfast. Espedal-Frafjord ble tatt ut da Stortinget endret det såkalte nytteprinsippet.

Prisen har steget flere ganger, og er nå kalkulert til cirka 1050 millioner kroner. Rogaland fylkeskommune har ikke funnet en løsning på finansieringen.

På et administrativt møte mellom Rogaland fylkeskommune og Forsand kommune bekreftet Forsand kommune at de vil bidra med 20 millioner kroner årlig, over en 20-års-periode. Ryfylkefondet vil bidra med total 10 millioner kroner og Gjesdal kommune med total 5 millioner kroner. Summen på cirka 400 millioner kroner er for liten for Rogaland fylkeskommune.

350 millioner i bompenger

Da Samferdselspolitikerne fikk tunnelen til behandling, konstaterte flere at det er uaktuelt for fylkeskommunen å bidra med 700 millioner kroner. Enkelte uttalte at de er skeptiske til det høye kostnadsestimatet og det lave trafikkgrunnlaget med 300–500 kjøretøy per døgn.

Per Kåre Foss (KrF) snakket om en tredeling mellom bompenger, kommunale og fylkeskommunale midler.

– 700 millioner kroner er mer enn vi klarer å bære. Vi må finne andre løsninger. Det må være en tredeling med 350 millioner per snute. Jeg tror det er mulig, sa Foss.

Han la fram et regnestykke med bompenger og pekte på hvilket trafikkgrunnlag Høgsfjord-ferja må ha kalkulert med. Hvis bomtaksten er 120 kroner og nedbetalingstiden 15 år, så regnet Foss med at det kan være mulig å ta inn 350 millioner kroner i bompenger.

Enstemmig vedtak

Samferdselsutvalget fattet et enstemmig vedtak:

Det settes ned en arbeidsgruppe som fram til neste møte i Samferdselsutvalget kommer med en anbefaling om videre fremdrift, det skal omhandle følgende områder:

Fremforhandler intensjonsavtale med Forsand kommune og andre aktuelle parter.

Vurdere mulighet for delvis ekstern finansiering, herunder brukerfinansiering.

Se på kostnadsreduserende tiltak, som trasevalg og utfordring av gjeldende vegnormal, slik at fylkeskommunens andel blir vesentlig redusert.

Det blir foretatt et nytt kostnadsoverslag.

Arbeidsgruppens medlemmer: Ap – Inghild Vanglo, H – Janne Johnsen, Krf – Per Kåre Foss, Sp – Arne Bergsvåg.