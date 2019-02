Tre pantemillionærer fra Rogaland

Jonas Haarr Friestad

Røde Kors i Rogaland fikk inn hele 1,8 millioner kroner fra Pantelotteriet i 2018. Det er en økning på 23 prosent siden i fjor. – Dette er utrolig viktige midler for oss, sier Røde Kors-leder Thor Inge Sveinsvoll i en melding.

Totalt fikk Røde Kors inn 47 millioner kroner fra Pantelotteriet i 2018, en økning på ti millioner kroner siden 2017. Halvparten av disse midlene gikk til de lokale Røde Kors-avdelingene.

Pål Christensen

Penger til gode formål

De økte inntektene gleder distriktsleder i Rogaland Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll.

– Dette er med på å gjøre det mulig for våre lokalforeninger å starte opp og å drifte humanitære aktiviteter i sitt lokalmiljø.

I dag brukes pengene i Rogaland blant annet til redningsutstyr for hjelpekorps, besøkstjeneste, sosial inkludering og aktiviteter for barn og unge.

– Mange av våre aktiviteter er rettet mot de svakeste i vårt samfunn, og dermed er ikke alle aktivitetene like synlige. Det å gi muligheten for eldre demente til å få kvalitetstid med en av våre spesialtrente hunder, er et lyspunkt i hverdagen deres.

Samtidig med dette er våre hjelpekorps på vakt hele døgnet, sju dager i uka, med kompetanse på søk og redning. Det er i snitt én leteaksjon per uke i Rogaland, og mange av disse er av en slik karakter at avisene ikke skiver om dem, sier Sveinsvoll.

Rema 1000 Hundvåg på topp

Butikken i Rogaland som skaper mest penger til Pantelotteriet er Rema 1000 Hundvåg. I løpet av 2018 bidro kundene her med pant for hele 169.913 kroner.

På andreplass ligger Rema 1000 Sandved med 166.403 kroner.

Den butikken i Rogaland hvor størst andel av panten ble brukt i Pantelotteriet er Helgø Meny Stadionparken. Her ble 20,47 prosent av alle tomflasker og bokser brukt som innsats i lotteriet.

I 2018 ble 14 personer pantemillionær. Tre av disse var fra Rogaland. Den første vant på Helgø Meny Mariero i mai. Neste vinner kom på Rema 1000 Hundvåg i august.

Fredrik Refvem

I desember ble Wolfgang Reimers pantemillionær da han trykket på Røde Kors-knappen på Spar Sørhaug i Haugesund.