Steensland Sport legger ned etter 94 år

Ifølge sportsbutikken har det ikke lyktes å komme til enighet med Øgreid Eiendom angående midlertidige lokaler i byggeperioden som ventes å ta minst et år. Senteret skal gjennom en omfattende ombygging og skal gjenoppstå under navnet Herbarium.

– Lokalene vi ble tilbudt var alt for små til å kunne drive sportsbutikk i. Vi er avhengige av å ha et visst vareutvalg og et visst areal, selv om det er i en overgangsperiode, sier daglig leder Tore Gilje.

Siden 1924

Gustav Steensland Sport ble opprettet alt i 1924, og butikken på Løkkeveien var et solid innslag i bybildet i mange år. i 1992 flyttet butikken til Straen Senteret, da under sitt nåværende navn. Med sine 94 år er butikken den eldste gjenværende sportsbutikken i Stavanger.

– Vi er skuffet over å måtte stenge, når det i høyeste grad er ufrivillig. Jeg har drevet denne butikken siden jeg var 21 år. Nå er jeg 51. Vi har en levedyktig butikk med 17 millioner i omsetning og positivt driftsresultat. Det var ikke på denne måten jeg hadde tenkt at det skulle slutte, sier Gilje.

– Hvor mange ansatte har dere?

– Det er ni i alt, fem på fulltid og fire på deltid.

Fant ikke lokaler i nærheten

– Var det ikke et alternativ å flytte butikken ut av senteret og over i nye lokaler?

– Jo, absolutt. Hadde det bare vært ledige lokaler! Jeg var tidlig ute og undersøkte, men fant ingenting som var aktuelt i nærheten. Når vi da heller ikke greide å finne en tilfredsstillende løsning her vi nå holder til, hadde vi egentlig ikke noe annet valg nå, sier Gilje.

– Når stenger dere dørene?

– Forberedelsene for ombyggingen starter allerede i januar måned. Vi må nå gjøre alt vi kan for å tømme varelageret før den tid. Nå har vi tatt den tunge avgjørelsen, og må nå gjøre det som trengs. Jeg har ennå et håp om at vi kan komme tilbake på et senere tidspunkt. men da må vi ha lokaler, sier Tore Gilje.

Ifølge Proff.no hadde Sport 1 Steensland et positivt driftsresultat på 569.000 i 2016 etter to år med røde tall. Både lønnsomhet og soliditet betegnes som god.