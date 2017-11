Boligbrann stengte togtrafikk - Nå går togene igjen

SISTE OPPDATERING: Strandgata er åpnet for trafikk og toget går som normalt. To avganger mellom Stavanger og Skeiane er innstilt, men ellers skal alt være i rute, sier medievakt Randi Folke-Olsen i Bane Nor til Aftenbladet.

De fleste togene på Jærbanen begynte å gå igjen klokken 13.50.

Politiet meldte om brannen like før klokken 07.30 torsdag morgen. Klokken 07.58 meldte politiet at to nærliggende nabohus er evakuert. Huset som brant er på tre etasjer og ligger i et område med trehusbebyggelse. Det var ingen spredning til nabohusene.

– Vi vet ikke så mye om situasjonen ennå. Strandgata er stengt. Togene står. Det er iverksatt slukking, var første melding fra operasjonsleder Henning Andersen ved Sør-Vest politidistrikt.

Da Aftenbladets fotograf kom til stedet, sto flammene ut av vinduene. Ved ni-tiden var det langt mindre flammer, men fremdeles mye røyk. Brannvesenet tok seg etter hvert inn i huset for å slukke innenfra. Huset er totalskadd av brannen.

Brannårsaken er foreløpig ikke kjent, men politiet forventer å vite mer etter at kriminalteknikere har undersøkt stedet. Dette gjør de tidligst fredag.

To personer er folkeregistrert på huset, men det har flere leietakere. Det tre etasjer høye huset består av tre boenheter. To menn ble reddet ut fra brannen.

– Det var folk i huset da det begynte å brenne. To personer er reddet ut, og disse er ikke skadet, opplyste politiets innsatsleder Øyvind Sveinsvoll til Aftenbladets journalist på stedet torsdag morgen.

I tillegg bor det en familie der, men de var ikke til stede da det begynte å brenne. På morgenkvisten visste man ikke om disse var i huset, men politiet hadde grunn til å tro at de ikke var det. Klokken 09.15 sa Lise Peterson, overbefal i brannvesenet, at de var helt sikre på at alle har kommet seg ut av huset.

Jon Ingemundsen

Trafikk-kaos

Ved 08-tiden meldte NSB at togtrafikken er stanset mellom Ganddal og Stavanger. De be ba folk om å ta bussen.

– Vi jobber for å skaffe til veie busser, men det er ikke gjort i løpet av fem minutter. I mellomtiden ber vi folk om å benytte Kolumbus sitt tilbud, sa pressevakt i NSB, Håkon Myhre.

Forklaringen er at bolighuset som brann ligger for tett opp mot jernbanen og strømnettet.

– Vi kan ikke åpne for trafikk igjen før slukningsarbeidet er avsluttet. Vi frykter at vannet skal treffe strømledningene på jernbanen, sa innsatsleder i politiet Øyvind Sveinsvoll.

Politiet meldte at togtrafikken er gjenopptatt fra kl 10:30. Men da første tog forlot stasjonen i Sandnes, gikk det ikke helt etter planen.

– Vi fikk først beskjed om at togtrafikken var oppe å gå, men så måtte det stenges igjen. Årsaken er signalanlegget og det er usikkert om det har noe som helst med brannen å gjøre. Vi regner ikke med at det vil ta lang tid før toget er i trafikk igjen, sier pressevakt ved NSB, Håkon Myhre.

Togtrafikken gikk som normalt fra 14-tiden, opplyser medievakt Randi Folke-Olsen.

Ved Strandgata var bilveien lenge helt stengt for trafikk, deretter med trafikk-dirigering. Store deler av dagen var det mulig å kjøre inn til bedrifter i området, men det var stengt for gjennomkjøring. Strandgata ble åpnet for trafikk klokken 14.45.

Leserbilde

Ronny Hjertås