Full fyr i bolig i Sandnes, Strandgata stengt for trafikk og togtrafikken stanset

Politiet meldte om brannen like før klokken 07.30.

– Vi vet ikke så mye om situasjonen ennå. Strandgata er stengt. Togene står. Det er iverksatt slukking, sier operasjonsleder Henning Andersen ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Nabohus evakuert

Klokken 07.58 melder politiet at to nærliggende nabohus er evakuert. Foreløpig er ikke alle beboere som er registrert i boligen som brenner gjort rede for.

– Det var folk i huset da det begynte å brenne. To personer er reddet ut, og disse er ikke skadet, opplyser politiets innsatsleder Øyvind Sveinsvoll til Aftenbladets journalist på stedet.

Det er flere personer registrert på adressen. Disse er ikke gjort rede for, men politiet antar ved 08.30-tiden at de ikke er i huset.

Klokken 08.45 melder politiet at det er mindre flammer, men fortsatt mye røyk. Huset er totalskadd av brannen.

NSB: - Ta bussen

All togtrafikk mellom Hinna og Sandnes ble tidlig stanset, da bolighuset som brenner ligger tett opp mot jernbanen og strømnettet. Ved 08-tiden melder NSB at togtrafikken er stanset mellom Ganddal og Stavanger. De ber folk om å ta bussen.

Pressevakt Håkon Myhre i NSB sier at all togtrafikk foreløpig er innstilt.

– Vi jobber for å skaffe til veie busser, men det er ikke gjort i løpet av fem minutter. I mellomtiden ber vi folk om å benytte Kolumbus sitt tilbud, sier Myhre.

Det er usikkert hvor lenge togtrafikken vil være rammet.

– Vi kan ikke åpne for trafikk igjen før slukningsarbeidet er avsluttet. Vi frykter at vannet skal treffe strømledningene på jernbanen, sier Sveinsvoll.

– Er det personer i huset?

– Det har vi ingen opplysninger om foreløpig, sier Andersen.

