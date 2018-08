1500 mennesker slo ring rundt Varhaug

– Vi vil vise vår støtte til de to familiene, derfor er vi her i dag. Markeringen har vært veldig bra. Det er en fin måte å vise de to familiene at det er mange som er der for dem, sier Christine Kvernes.

For nøyaktig åtte år siden mistet hun selv broren sin.

– Det er mye å lære av ei lita bygd. Det er viktig å ta vare på alle som er berørte, legger hun til.

Ifølge politiet møtte om lag 1500 personer opp til markeringen «Me slår ring rundt Varhaug» utenfor Hå rådhus mandag kveld.

I løpet av det om lag én time lange arrangementet fikk tilhørerne høre appeller fra ordfører, rådmann, soknepresten, idrettslaget og misjonshuset. Forfatter Helge Torvund hadde også skrevet diktet «Ein heim» spesielt til anledningen.

Takknemlig varaordfører

Varaordfører Mons Skrettingland (H) har fått mye skryt for måten han har opptrådt på etter drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård.

– Jeg er overrasket og dypt takknemlig når jeg ser alle som har møtt fram. Vi skal slå ring om de nærmeste familiene, folk rundt og Varhaug-bygda, sa han i sin appell.

– Sorgen vil alltid være der, men mildne med årene. Tiden er lang i bearbeidingen av en tung sorg. Men vi skal som medmennesker stille opp med gode ord og gjerninger. Vi skal ta vare på hverandre, sa han videre.

Han la heller ikke skjul på at den tragiske hendelsen har gått inn på ham:

– Jeg har kjent på maktesløsheten. Jeg har følt på hjelpeløsheten når jeg ikke har fått sove om nettene. Jeg har tenkt: Hvordan har disse menneskene det?

En annen som har fått mye skryt for innsatsen, er rådmann og beredskapsleder Anne Berit Berge Ims. Hun tok utgangspunkt i Aftenbladets kommentar «Alt godt Varhaug», skrevet av Solveig Grødem Sandelson, i sin appell.

– «Alt godt, Varhaug» er blitt mine ord. Vi står sammen. Vi kan velge hva dette skal gjøre med oss som enkeltmennesker og samfunn. Vi har kjent på hva det vil si å løfte i lag. Vi er mange som har løftet i lag. Ved å vise at vi står sammen får vi et varmere samfunn. Vi som jobber i kommunen har en jobb å gjøre med å følge opp, men kommunen skal være der. Også framover håper jeg vi vil stå skulder ved skulder, slik vi gjør nå, sa hun blant annet.

Hvordan se alle?

Ordfører Jonas Skrettingland (KrF) har feriert på Madagaskar inntil nylig. Det tragiske drapet på Sunniva Ødegård (13) har han derfor fått med seg på avstand. Men nå er han tilbake.

– Vi slår ring rundt Varhaug. Jeg er glad for at jeg nådde hjem til denne samlingen, for jeg vil gjerne være med i ringen rundt hjembygda, sa han blant annet.

– Vi sier kanskje at alle kjenner alle, men vi vet at slik er det ikke. Vi ser nok ikke alle på tross av de mange og ulike aktivitetstilbudene. Alle finner ikke plassen sin, men alle trenger at noen ser dem. Det blir en utfordringen vår, både i denne situasjonen og i tiden framover; å se hverandre.

Til Aftenbladet sa han:

– Selv om tilgangen til internett på Madagaskar er vekslende, har jeg fulgt situasjonen på avtand og ser at det er gjort et veldig godt arbeid. Jeg har selvfølgelig tenkt på de familiene som er blitt rammet, både de som har mistet jenta si og familien til han som er siktet og har tilstått drapet.

Lapper og kaffe

Etter at det offisielle programmet var ferdig, ble det servert kaffe og lapper. Bygdekvinnelaget hadde stekt 700 lapper for anledningen og kokt 50 kanner kaffe.

– Jeg tror kaffen og lappene førte til at folk ble værende og snakke sammen, sier en av lappestekerne. Det var et fint arrangement, Sissel Roa Hobberstad.

Evy Bore og Anne Voll Håland var to av dem som møtte opp. Bores sønn gikk i Sunnivas klasse. Håland sier hun synes det var gildt å få være med. Begge skryter av varaordøreren:

– Han har gjort noe med oss og berørt oss dypt. Det har vært godt å ha ham, sier de.