Bom-motstandere lover aksjoner hver uke framover

Rundt 200 bom-motstandere hadde møtt opp ved Kvadrat søndag.

– Vi var samlet for å planlegge flere aksjoner, og der ble det enighet om at det skal holdes aksjoner hver uke i tiden framover, sier initiativtaker Sigurd Sjursen for Facebook-gruppen «For vi som er imot bomringen i Sandnes og Stavanger».

– Det som ble avtalt på samlingen søndag var at det vil bli aksjoner hver onsdag fremover klokken 18.00, i tillegg til de aksjonene som allerede er planlagt. Neste aksjon blir onsdag 15. august på Ruten i Sandnes klokken 18.00, sier Sjursen.

Motstanderne var samlet på Kvadrat også tidligere i uken. Da ble det enighet om at det skal avholdes en aksjon på Bybrua 22. august. Det er også varslet aksjoner i forbindelse med Sandnes Ulf - Viking søndag 25. august, mens aksjonistene i tillegg vil ha en markering mot Bymiljøpakken 28. august klokken 11.00.

De nye bomringene på Nord-Jæren - med 38 bomstasjoner - settes i drift 1. oktober i år.

