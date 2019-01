Snart må elbiler betale for å dra til fjells

Det var lokalavisen Gjesdalbuen som først omtalte saken.

Vegvesenet foreslår at nullutslippsbiler skal betale halv pris av bensin- eller dieselbiler med bompengeavtale. I dag kjører de gratis gjennom bommen, men i framtiden må elbiler trolig betale 29 kroner per passering med bompengeavtale, mens vanlige biler betaler 58 kroner med rabatt for å dra til fjells på hytta i Sirdal.

– Min umiddelbare tanke er at elbiler også må bidra, og det vil fortsatt være gunstig å kjøpe elbiler, sier Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø (Ap) til Aftenbladet. Han understreker at saken skal til politisk behandling i kommunen og at forslaget fortsatt er ganske ferskt.

Tak for pendlere

Uten bompengeavtale koster det koste 72 kroner. For pendlere og andre som passerer bommen ofte blir det et tak på 15 passeringen i måneden.

– Det synes jeg er flott. Det er et lavt tak som er gunstig for de som pendler ofte. Det gjør at de slipper litt billigere unna, og det er et pluss. Det betyr at takstene blir litt høyere for andre, men det er til å leve med, sier Fjeldsbø.

Årsaken til den store prisøkningen er todelt. Bomprisen er ikke prisjustert siden 2011 og økes fra 48 til 72 kroner. I tillegg blir maksrabatten redusert til 20 prosent. Dagens rabattsystem gjør det mulig å få både 30, 40 eller 50 prosent rabatt dersom du er villig til å punge ut på forskudd. Det betyr at en personbil kan passere bommen for 24 kroner med maks rabatt. Det hører med til historien at bare 12 prosent av bilistene som passerer bomstasjonen, har lokale forskuddsavtaler, og det er få av disse som har hatt maks rabatt.

Til politisk behandling

Saken skal nå til politisk behandling både i Sirdal og Gjesdal kommune, der veien går gjennom.

– Jeg vil tro at de nye takstene kan innføres rundt to og en halv måned etter at det er fattet politiske vedtak i saken, og hvis de legger om avgiftene, har de fått en frist 1. august. Det vil i praksis si at en endring mest sannsynlig vil skje mellom mai og august en gang, sier seniorrådgiver Kristian Bauge i Statens vegvesen.

Aftenbladet skrev allerede i 2017 at det blir dyrere å passere bomstasjonen i Hunnedalsveien med vanlig bil. Bakgrunnen er regjeringens bompengereform som betyr færre og større bomselskaper og mer standardiserte takst- og rabattordninger, men passeringstaket gjør at prisene blir noe høyere enn tidligere omtalt.