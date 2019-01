Stor økning i tomteleie for private barnehager

Siden barnehagens oppstart, har Dusavik kun betalt festeavgift på 1000–2000 kroner i året. Nå ønsker Stavanger kommune at barnehagen skal betale en betydelig høyere sum.

– Det er snakk om flere hundre tusen kroner. Avgiften blir en stor ekstra utgift for oss, og mange andre private barnehager i Stavanger, sier leder i Dusavik barnehage, Christel M. Retsby.

Leder i Huskestua barnehage, Elen K. Ousland, deler bekymringen.

– En ekstra utgift som dette kan være det som velter tårnet for flere private barnehager.

Fakta: Festeavtaler – En festeavtale er en avtale mellom to parter, som innebærer at en annen part en grunneieren får en rettighet til å benytte grunneierens eiendom. – En festeavtale gjelder ofte for en lang tidsperiode. Kilde: Wikipedia.

Ny markedsverdi

En rekke private barnehager som ble etablert på 80-tallet og frem til 2005, fikk leie tomter av Stavanger kommune til en symbolsk festeavgift på 1000–2000 kroner per år.

Når dagens festeavgift utløper, vil ikke den nåværende avtalen forlenges, men nye avtaler skrives. I den anledning har Stavanger kommune taksert tomtene, for å finne dagens markedsverdi.

På Stavanger kommune sine nettsider er det listet 118 private barnehager. Det er 22 av disse som blir påvirket av ny festeavtale.

– Bakgrunnen for endringen er at formannskapet har vedtatt at nye festeavtaler skal inngås på markedsvilkår, sier juridisk rådgiver i Stavanger kommune, Ingrid Bergum.

For høy avgift

Retsby forstår at kommunen vil øke avgiften for leie av tomt, men mener summen de ber om er for høy. Hun er også kritisk til takseringen av tomten.

– Tre ganger har tomten blitt taksert, og den fastslåtte verdien av tomten har variert alle gangene. Det er snakk om millioner i forskjell, forklarer hun.

Bergum forteller at kommunen har foretatt flere takseringer for å forsikre seg om riktig markedsverdi.

– Takstene var så sprikende og kommunen mente at bare den ene kunne legges til grunn. Etter drøftelse med barnehagene valgte kommunen å innhente ytterligere en takst. Disse to takstene er nå lagt til grunn for ny festeavtale.

I en mail adressert til avdeling for bymiljø og utvikling i Stavanger kommune, peker Retsby på flere ting hun mener er problematisk med tomten. I mailen står det blant annet:

«Uteomårdet vårt må under grundig oppgradering da det renner store mengder vann når det er kraftig nedbør. Det må dreneres rundt bygget og få oppgradert rørene til dagens standard.»

I tillegg er grunnfjell med radongass, nærhet til bensinstasjon med eksplosjonsfare og strømhus med stråling listet.

– Tatt punktene som er listet i betraktning, er Dusavik en trygg barnehage?

– Ja, det vil jeg si. Det er viktig for meg å påpeke at disse punktene er listet som potensielle grunner til at verdien på tomta ikke er så høy som takseringen viser.

Mindre vedlikehold

Det er særlig resurser til vedlikehold av barnehagene som bekymrer Retsby og Ousland.

– Både Dusavik og Huskestua barnehage er non-profit. Det vil si at alt overskuddet går til vedlikehold. For eksempel drenering av uteområdet, sier Retsby.

Hun frykter at økt tomtleie vil resultere i mindre overskudd, og at vedlikehold av bygningen vil gå på bekostning av andre ting.

– En konsekvens kan bli at vi må kutte i utstyr, turer og lignende.

– Vil bli enige

Selv om Retsby og Ousland mener den nye avgiften er for høy, forstår de at kommunen vil inngå nye festeavtaler.

– Vi har forståelse for at disse avtalene ikke kan fortsette, men vi håper at det er mulig å bli enige om en fornuftig sum, sier Ousland.

– Hvis kommunen åpner for å selge tomten til oss, ville det vært en god løsning, sier Retsby.

Uavhengig av den endelige løsningen påpeker begge bestyrerne at de ønsker et godt samarbeid med kommunen.

– Vi er ute etter å ha ett svært godt samarbeid og at vi finner beste løsning sammen, avslutter Retsby.