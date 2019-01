Nok er nok-leder med knallhard kritikk: «Politikerne står skolerett når vegdirektøren med sin autoritære lederstil bryskt avfeier et hvert spørsmål som ikke faller i smak»

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal svarer på kritikken nederst i saken.

Han brukte i stedet store deler av tiden til å fyre løs mot de som har en eller annen rolle i bompengeregimet.

– Vi har stort sett vært til stede under alle møtene i styringsgruppen. Og det vi har vært vitne til, er langt fra imponerende.

Slik innledet aksjonslederen i «Bomfritt Jæren-Nok er nok» innlegget sitt. Og han kom med påstander om at de som sitter i styringsgruppen trenerer viktige spørsmål, der politikere står skolerett når lederen av styringsgruppen (vegdirektør Terje Moe Gustavsen, red. anm.) med sin autoritære lederstil bryskt avfeier et hvert spørsmål som ikke faller i smak.

«Greier ikke enes om noen ting»

Sigurd Sjursen sa han var lei av å høre to ting i disse møtene: «Tas til orientering» og «Utsettes til neste møte».

– En styringsgruppe som ikke greier å enes om noen ting, og som står på stedet hvil fordi at det virker som det er alt for mye prestisje ute og går.

- Dere politikere møter statens beste mann, og dessverre for oss folk, som dere representerer, når dere ikke han til anklene. Enten må dere få inn bedre forhandlere, ellers må dere til en hver tid ha dyktige rådgivere som er med dere under disse møtene, slik at styrkeforholdet blir utjevnet. Bare noe så enkelt om at politikerne ikke forstår viktigheten av å lede styringsgruppen selv, og stemte dette ned da Randaberg-ordføreren foreslo det, er jo helt utrolig.

«Trist at folk må selge bilen sin»

– Det er trist å høre at folk må selge bilen sin eller må flytte til en annen plass hvor det ikke er bompenger. Dette er et moment som dere ansvarlige i denne styringsgruppen bør ta innover dere.

– Så har vi Ferde og systemet som ikke fungerer, noe som ble påpekt før bomringen trådte i kraft 1. oktober.

– Dette er et system som er bestilt av Statens vegvesen, et system som ikke fungerer og som styringsgruppen er satt til å adminstrere. Så skal et nytt system være på plass i slutten av 2019. Er det riktig at bilistene igjen skal være forsøkskaniner. Er det noen som ikke snakker sant og prøver å føre folket bak lyset?, sa Sjursen.

Han avla også økonomien i prosjektet en visitt.

- Vi er vel i den situasjonen at inntekter og utgifter ikke harmonerer. Forhåndsprognosene for elbiler og større kjøretøy viser i virkeligheten at prosjektet får langt mindre inntekter enn først antatt. Når Jærpakken, tunnelen på Hundvåg og Eiganes-tunnelen kommer, er dette også ting som vil være med å svekke økonomien i prosjektet. Da er det betimelig å stille spørsmålet: Har styringsgruppen noen løsninger rundt dette? Det sier seg selv hvis dagens prosjekter skal bli i prosjektet, så må det en ganske stor økning av takstene for å opprettholde inntektene i prosjektet, sa Sjursen.

Inntektene 40 prosent lavere

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sa seinere i møtet at inntektene fra bomringen så langt er 40 prosent lavere enn forutsatt.

Sjursen sa også at en takstøkning kan bli i størrelsesorden to til to og en halv av dagens takster.

– Eller har styringsgruppen allerede nå innsett at en slik avgiftsøkning ikke blir bærekraftig for befolkningen, og har allerede nå begynt å se på hvilke prosjekter som må ut?

– Nå er det jo kjent at Bomfritt Jæren vil gå til søksmål for å få stoppet Bymiljøpakken. Når vår advokat i september sendte brev til fylkeskommunen, ble det ikke med et ord nevnt at fylkeskommunen var feil instans.

Rogaland fylkeskommune har i et brev til aksjonsgruppens advokat slått fast at fylkeskommunen ikke er rett myndighet for varsel om bom-søksmål.

– Nå virker det som det brenner under føttene til lokale myndigheter, og da er det selvsagt svært befriende å skyve ansvaret over på noen andre. I dette tilfellet Samferdselsdepartementet. Da dukker det på nytt opp et interessant spørsmål: Har lokale politikere gitt i fra seg all lokal råderett i denne saken? utbasunerte aksjonslederen.

Ber departementet om en avklaring

Advokat Arvid Sjødin, som representerer aksjonsgruppen, opplyser til Aftenbladet at han har sendt et brev til Samferdselsdepartementet for å få en avklaring om det er departementet eller lokale myndigheter som er ansvarlig.

– Jeg ber om Samferdselsdepartementets syn på ansvarsforholdene, sier han.

– Det er svært mange, både bedrifter og familier som er avhengige av en snarlig avgjørelse og som ønsker at det skal skje en markant endring i det bompengeregime som gjelder i dag, men som er noe redusert som følge av manglede kontroll med systemet. Som kjent har svært mange engasjert seg mot Bymiljøpakken Nord-Jæren på bakgrunn av det pengesluk som ordningen er for bedrifter og enkeltpersoner. Det er spesielt at konsekvensene syntes først å vise etter igangsettingen. Jeg ber om en snarlig tilbakemelding, skriver Sjødin i brevet.

– Er styringsgruppen en vits

Sjursen stilte også spørsmået om styringsgruppen er en vits, og om dette er en gruppe som holder møter uten at denne gruppen har noe den skulle sagt.

– Eller finnes det noen politikere i dette rommet som har guts nok til å si at nå får nok være nok? Nå får dere som ansvarlige politikere ta ansvar for dette prosjektet som blir en større skandale for hver dag som går, sa Sjursen.

Han foreslår å nullstille all bompengeinnkreving frem til årsskiftet 2019/2020 til nytt registreringssystem er på plass, og vil sende hele prosjektet tilbake til Stortinget for ny vurdering der inntekter og utgifter blir nøye gjennomgått. Så vil han ha en konsekvensanalyse som tar for seg fordeler og ulemper både for private, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Pål Christensen

Solveig Ege Tengesdal: - Vi omtales som klovner

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal hadde åpenbare problemer med å holde masken under Sigurd Sjursens innlegg. Hun reagerte på flere av påstandene til aksjonslederen, og la ikke skjul på at beskrivelsen var både usaklig og vanskelig å forholde seg til.

- Vi omtales som klovner, sa hun.

– De politiske vedtatene blir gjort i full offentlighet, sa hun som en reaksjon på påstanden om at folk føres bak lyset. Hun reagerte også på påstandene om at politikerne står skolerett foran en autoritær møteleder.

– Skal vi klare å snakke sammen, må vi ha en viss respekt for hverandre selv om det blir truffet vedtak som vi ikke er enige i, sa Solveig Ege Tengesdal i møtet.