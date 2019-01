Russeguttene Erlend og Tobias reiser til Strasbourg med egenprodusert, prisbelønt youtube-video

Erlend Soma Ekeland og Tobias Michelsen Karlsen, som går i tredje klasse på Medier og Kommunikasjon på Bergeland videregående, reiste onsdag til Strasbourg i Frankrike. Dette er en del av premien for at de vant Fritt Ord-prisen i fjor for videoen om Propaganda.

Erlend Soma Ekeland og Tobias Michelsen Karlsen gleder seg til å representere Bergeland og Stavanger i Strasbourg.

Når de kommer tilbake, skal de dele kunnskap, erfaringer, bilder og opplevelser med klassen sin. Kanskje blir det i form av ny video, hvem vet.

Her er videoen som sendte guttene til Strasbourg:

Finfint besøk

Erlend og Tobias skal være i De skal være i Strasbourg ei langhelg, og skal følge den europeiske menneskerettsdomstolen og møte den norske dommeren Arnfinn Bårdsen og Suzanne Garzynski.

De skal også møte den norske delegasjonen til Europarådet og så få en omvisning der. Tidligere statsminister Thorbjørn Jagland er generalsekretær i Europarådet og ventes å være der.

Flere fra Norge

Et annet interessant møte med ungdommer på det Europeiske Ungdomssenteret (EYC) blir det også tid til og de vil få en omvisning i EU-parlamentet.

Erlend Soma Ekeland og Tobias Michelsen Karlsen reiser med tre andre vinnere fra som kommer fra tre andre videregående skoler i landet. Marta Berstad er fra Nord-Gudbrandsdal vgs, Selma Norup er fra Bergen Katedralskole og Leah Jakobsen er fra Ullern videregående skole.

