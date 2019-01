Demonstrerer for å skyte flere ulv

De kom med busser fra Lesja og Vågå, fra Valdres og Lom, fra Tynset og Engerdal, og fra mange andre steder.

Fakkeltoget i Oslo tirsdag kveld samlet flere tusen demonstranter. Ulvemotstandere fra hele landet tok turen, selv om hovedtyngden er fra skogs- og fjellkommuner på Østlandet og er kommet i chartrede busser.

«Rovdyr eller folk i distriktene?» og «Uten beitedyr dør bygda» sa mange av håndplakatene. «Skyt ulven», sa en annen.

Mange hadde tatt fri fra jobb og hadde reist i timesvis for å delta i arrangementet som blant andre Norges Bondelag og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk står bak.

– Folk har reist lang vei. Det er folk her som startet kl. 10.30 i dag, og som er på vei inn til byen. Folk kommer langveisfra, de er veldig innbitte, sier leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag til NTB.

Mener politikerne ikke lytter

Demonstrantene reagerer på Regjeringens rovdyrpolitikk, som de mener er et brudd på rovdyrforliket fra Stortinget, og de mener at den vil føre til mer ulv fordi for få ulv kan felles.

– Regjeringen nekter nok en gang å følge vedtaket som Stortinget har gjort om hvor mange ulv man skal ha i Norge, sa leder Lars Peder Bartnes i Norges Bondelag i sin appell.

Håkon Haug Laa, en av organisatorene bak fakkeltoget, mener det store engasjementet er et utrykk for at Regjeringen ikke lytter til folk i ulveutsatte områder.

– Dette vitner om at de er i utakt med bygdefolk, at de er i sin boble på Stortinget og innenfor Ring 3, som vi bruker å si. De har ikke helt følelse av hvordan livet er på bygda, sier Laa til VG.

Morten Uglum

Cornelius Poppe, NTB scanpix

Anbefalte 43 fellinger - fikk 29 av Regjeringen

Rovviltnemndene anbefalte rett før jul å felle tre ulveflokker innenfor ulvesonen og 43 individer totalt, men før jul besluttet Regjeringen at det kun åpnes for jakt på den såkalte Slettås-flokken. Beslutningen var at det kan felles inntil 29 ulv - hvorav tre innenfor den såkalte skjermingssonen for ulv.

Dette er første gang siden etableringen av ulvesonen i 2004 at det tillates jakt der. Demonstrantene tirsdag kveld mener imidlertid at Regjeringen burde ha gått adskillig lenger.

– Vi vil ikke fjerne ulven, men vi kan ikke ha fri vekst av ulv. Det får ganske store konsekvenser når ulveantallet øker. Dette så vi sist i sommer, blant annet i Nord-Østerdalen, hvor over 800 sau ble drept. Det er en forferdelig belastning for folk som har gått hele sommeren og lett etter sau som enten er drept eller skaddet sier Aas-Eng i Bondelaget.

Solberg: - Vi skyter mer ulv enn før

Statsminister Erna Solberg (H) er ikke enig i kritikken.

– Denne regjeringen skyter ulv. Vi har skutt mer ulv enn noen Regjering har gjort på mange år. Samtidig forvalter vi ulvestammen på en måte som jeg mener er bærekraftig og innenfor de lover og regler vi har, sier Solberg til NTB.

To ulv i Slettås-flokken ble felt allerede 1. januar, samme dag som jakten startet.

Ulvetilhengerne mener Regjeringen går altfor langt ved å tillate jakt på en flokk innenfor ulvesonen.

Dyrevernsorganisasjonen NOAH har tatt Klima- og miljødepartementet til retten på grunn av vedtaket om å felle ulv innenfor ulvesonen. Organisasjonen mener vedtaket er ugyldig, og de ba også byfogden i Oslo om å sette foten ned for ytterligere jakt i ulvesonen inntil domstolen har vurdert om vedtaket er gyldig.

Men byfogden avviste 3. januar det kravet.