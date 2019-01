To døgn etter forrige møte, døde broren. Åtte år senere møttes milliardæren og den tidligere rusmisbrukeren igjen

Året er 2011. Monika og broren Kai sitter på en benk ved Arneageren sammen med Ferd-eier og mangemilliardær Johan H. Andresen. Monika Mikalsen har solgt gatemagasinet Asfalt i rundt ett års tid. Broren Kai har akkurat begynt. De tre blir avbildet sammen i VG. Møtet blir sterkt og betydningsfullt for alle tre.

– Jeg husker jeg tenkte: Hva snakker en mangemilliardær og en Asfalt-selger om? Men det var fint. Han var jordnær, og vi hadde en god prat, sier Monika Mikalsen.

Nesten åtte år senere skal Monika møte Johan igjen. Hun er spent.

Men det er også litt rart. Monika og Kai er søsken. Likevel ble livene deres så forskjellige.

Bare to dager etter forrige møte mellom Monika, Kai og Johan H. Andresen, døde Kai. I dag er Monika rusfri. Hun har gått på metadon siden 2002, men har hatt noen sprekker og perioder med sidemisbruk. I ett år og åtte måneder har hun bare gått på metadon.

Monika har fått fast jobb i Kirkens Bymisjon. Nå jobber hun én dag i uken på Kirkens bymisjons kafé.

– Trodde ikke jeg skulle leve i dag

Monika begynte å ruse seg i 11–12-årsalderen. Så ballet det på seg. Det tøffeste tiåret var på 90-tallet. Når hun ser tilbake på det, hadde hun aldri trodd hun skulle være der hun er nå den gang.

– Jeg vet ikke om jeg hadde trodd jeg hadde levd, en gang, sier Monika.

Det er en reflektert dame. Hun stråler. Det Monika har klart er imponerende. Hun er stolt.

– Jeg er fremdeles uføretrygdet, men har lov til å jobbe én dag i uken. Da jeg fikk tilbud om stilling med lønn i Kirkens bymisjon, vokste jeg utrolig mye på den. Der har jeg ansvar for de frivillige og onsdagskaféen. Jeg har også gått natteravn, sier hun.

Torhild Fennefos Jacobsen

Kai døde - Monika overlevde

Plutselig ringer det på døren. En høyreist mann i dress kommer inn dørene. Monika står ansikt til ansikt med mannen som gjorde så sterkt inntrykk for åtte år siden. Etter brorens død fjernadopterte Andresen hunden hans, og betalte for mat. Monika kjenner litt på det. Det er liv og død. Kai døde. Monika ikke. Det kunne like godt ha vært omvendt.

– Så hyggelig å se deg igjen. Du ser pigg ut, sier Johan H. Andresen.

Andresen hjalp Asfalt med penger og kompetanse i oppstartsfasen i 2009 gjennom sosialt entreprenørskap. Han garanterte for en halv million årlig i tre år. Og kompetanse. En ansatt med kompetanse på rekruttering fra det Ferd-eide selskapet Aibel blir med i styret i Asfalt. Asfalt kommer seg på beina. De trenger ikke den halve millionen i 2011. Fredag var han invitert av Asfalt for å markere at Asfalt fyller ti år.

Fakta: Johan H. Andresen Er en norsk industri- og finansmann. Han jobbet fra 1993 i den familieeide bedriften Tiedemanns Tobakksfabrikk, og etablerte i 2001 holdingselskapet Ferd. Andresen har i dag en formue på 2,6 milliarder kroner, og ligger på en 14. plass på listen over Norges rikeste. Hans to døtre, Katharina og Alexandra har en formue på rundt 6,8 milliarder hver, og ligger på 2. og 3. plass.

– Gjorde mye med meg som et menneske

Med Andresens hjelp går utviklingen av Asfalt fortere enn de hadde tenkt. De får ansatt daglig leder og redaktør. Flere rusmisbrukere får noe å gå til. En tilhørighet. Som Monika. Da de traff hverandre sist solgte hun Asfalt. I dag har hun fast og ordentlig jobb. Jobben i Asfalt har hjulpet Monika mye.

– Det gjorde mye med meg som menneske. Før satt jeg bare hjemme. Nå hadde jeg noe å gå til. Det var trygt og godt. Jeg slet mye med sosial angst, men etter en stund som selger forsvant mye av den, og jeg fant ut at streite folk ikke var så galne som de ser ut, sier Monika med et smil.

Andresen husker møtet godt.

– Det var et veldig spesielt møte. Dere var i starten på å være selgere. Jeg var ny i bransjen innenfor sosialt entreprenørskap. Det var et veldig menneskelig møte. Så døde Kai kort tid etter. Det møtet har betydd mye for meg. Mer enn andre møter, sier han.

Fredrik Refvem

– Hun ser kul ut

– Hvordan syns du hun ser ut nå, åtte år etter?

– Hun har en helt annen holdning. Hun ser kul ut, sier Andresen.

Nå har hun brutt helt ut av rusmiljøet. Hun hilser fremdeles på de som er i miljøet når hun ser de, men hun oppsøker det ikke. Hun leier en leilighet hos søsteren på Randaberg, og setter seg hele veien delmål i sitt eget tempo. Hun er helt klar på at hun aldri ville kommet dit hun er i dag, uten. Nå skal hun jobbe knallhardt for å nå hovedmålet sitt i løpet av det neste året.

– Jeg skal slutte på metadon. Det er jo en gift, som legger en demper på gode opplevelser. Det forkorter livet ditt, sier hun.

– Nå virker det som om du blir tatt som personen du har blitt, ikke den personen du har vært, sier Andresen.

Kristian Jacobsen

– En solskinnshistorie

– Hvorfor valgte du å satse på sosialt entreprenørskap og Asfalt?

– Det finnes mange forskjellige mennesker i verden, som trenger en ny mulighet som Asfalt. Vi burde gjort dette enda tidligere. Lærdommen er at om vi setter det på spissen, kunne vi med det kanskje ha reddet Kai. Eller, han kunne reddet seg selv, slik som Monika. Monika er en solskinnshistorie, som er viktig. Hun er en rollemodell for seg selv og andre. Det er også Asfalt, sier Andresen.

Monika nikker. Hun er i ferd med å ta utdannelse og bli sertifisert som erfaringskonsulent, og håper å bidra med Stavanger kommunes arbeid med den rusmiddelpolitiske handlingsplanen en gang i fremtiden.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få en høyere utdannelse. Det å kunne få hjelpe kommunen eller Kirkens bymisjon som erfaringskonsulent hadde vært en glede, avslutter Monika.

